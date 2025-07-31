Un minuto faltante, puntos ciegos de la grabación y otras dudas sobre el último video de Epstein en la cárcel

Una investigación periodística planteó nuevas dudas sobre la credibilidad de un video de las cámaras de seguridad de la cárcel de Nueva York en la que murió el delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2019 y que, desde que se hizo público, llamó la atención por la falta de un minuto de grabación.

CBS News reportó esta semana, citando a fuentes federales, que los investigadores del gobierno poseen una copia de las imágenes en su integridad, y que contendría también el polémico minuto perdido.

Sin embargo, la versión oficial de las autoridades apunta a que dicho salto en la grabación se debe simplemente a un fallo técnico, por lo que no existe registro de ese breve intervalo.

El informe de CBS, que aseguró además que el ángulo de la cámara no grabó áreas de acceso a la celda de Epstein, aumentó la desconfianza de los defensores de teorías conspirativas que, desde hace años, han mantenido que el magnate podría haber muerto asesinado debido a sus conexiones con importantes políticos y celebridades.

Un memorando que el Departamento de Justicia y el FBI dieron a conocer a inicios de julio, en cambio, zanjó las dudas y concluyó oficialmente que Epstein se suicidó en prisión.

El informe del gobierno contradijo así teorías que en el pasado fueron promovidas incluso por quienes hoy forman parte del Ejecutivo de Donald Trump, como el director y subdirector del FBI, Kash Patel y Dan Bongino.

¿Qué reveló CBS News sobre el video grabado en la cárcel de Epstein?

Cuando el gobierno publicó hace unas semanas casi 11 horas de grabación de la única cámara de vigilancia funcional de la unidad donde estaba recluido Epstein, lo presentó como una prueba clave para demostrar que el millonario se quitó la vida, y que nadie entró o salió de su celda.

Sin embargo, no pasó desapercibido el hecho de que hay un salto en la marca de tiempo justo antes de la medianoche, de las 23:58:58 a las 00:00 horas, lo que provocó especulaciones sobre si se estaba ocultando dicho fragmento de grabación.

Los funcionarios federales, en cambio, habían descrito el video como "imágenes sin editar". Luego, la fiscal general Pam Bondi argumentó tras la polémica que el minuto faltante se debía a un fallo técnico propio de un sistema de seguridad obsoleto que causaba que cada noche se reiniciara y hubiera un lapso perdido de un minuto en las grabaciones que, por lo tanto, no quedaba registrado.

CBS News, en cambio, citó una fuente gubernamental de alto nivel que aseguró que el FBI, la Oficina de Prisiones y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia poseen una copia íntegra del video sin el minuto faltante de la versión que se hizo pública.

Expertos consultados por CBS afirmaron además que los reinicios y fallos técnicos descritos por la fiscal Bondi son muy inusuales en sistemas de vigilancia modernos.

Sobre la afirmación de que el video publicado es material sin editar, dichos expertos lo cuestionaron al concluir que la presencia de un cursor y un menú en las imágenes apuntan a que se trata de una grabación de pantalla.

El análisis de metadatos mostró que el video publicado fue creado el pasado mes de mayo. Siempre según el reporte de CBS, esto haría improbable que el video fuera una exportación original de la grabación sin editar, sino que parecen dos segmentos de video distintos que fueron fusionados.

Las áreas no grabadas por la cámara de seguridad de la celda de Epstein

Autoridades del gobierno aseguraron que la grabación de la cámara demuestra que nadie entró ni salió de la celda de Epstein y que, por lo tanto, confirma que murió por suicidio.

Dan Bongino, quien en el pasado fue firme defensor de teorías conspirativas y que hoy es subdirector del FBI, cambió de parecer y lo adelantó incluso antes de la publicación del video. “Van a ver que no había nadie excepto él”, dijo en una entrevista en Fox News a finales de mayo.

“Cualquier persona que entrara o intentara entrar al nivel donde se encontraba la celda de Epstein desde el área común de la unidad de vivienda especial habría sido captada por estas imágenes”, insistieron el Departamento de Justicia y el FBI en su memorando publicado este mes.

Sin embargo, CBS News descubrió que algunas áreas clave como a la escalera de acceso a la celda de Epstein o la entrada principal a la unidad no eran grabadas desde el ángulo de la cámara y quedaban como puntos ciegos.

Así, el medio reportó que en un momento del video se ve a Epstein caminando hacia la escalera hacia su celda, pero no subiéndola, lo que significa que las personas podrían haber entrado en el área o accedido a las escaleras sin ser grabadas por dicha cámara.

Además, se cuestionó también el informe oficial de 2023 que concluyó que una aparente “figura naranja” que se observa subir las escaleras que llevaban al nivel de Epstein sería un agente penitenciario que portaba uniformes de recluso o ropa de cama.

Un experto consultado por CBS opinó, en cambio, que es más probable que se tratara de alguien con un uniforme naranja de prisión.

Es importante destacar que CBS News no refuta en su reporte que la muerte de Epstein se debiera a un suicidio, sino que se centra en destacar inconsistencias de la versión oficial y en señalar que el video hecho público no contiene evidencia suficiente para respaldar las afirmaciones hechas por el gobierno.

“La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia agradece la cuidadosa revisión de nuestro informe. Nuestra evaluación exhaustiva de las circunstancias durante las semanas, días y horas previas a la muerte de Epstein incluyó los efectos de la prolongada y crónica crisis de personal en la Oficina de Prisiones y la incapacidad de esta para proporcionar y mantener una cobertura de calidad con cámaras en sus instalaciones”, dijo la oficina en una declaración enviada a CBS.

“Como señala CBS, nada en su análisis cambió ni modificó las conclusiones o recomendaciones de la OIG”, concluyó.

