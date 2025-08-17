Tres estados enviarán cientos de miembros de la Guardia Nacional a Washington DC para apoyar la cuestionada orden de Trump

Tres estados se movilizaron este sábado para desplegar cientos de miembros de su Guardia Nacional en la capital de la nación, como parte del esfuerzo de la administración de Donald Trump para tomar control de la vigilancia policial en Washington. Virginia Occidental informó el envío de 300 a 400 tropas de la Guardia Nacional, mientras que Carolina del Sur prometió 200 y Ohio 150.

"A petición de la administración Trump, el gobernador Patrick Morrisey ha ordenado a la Guardia Nacional de Virginia Occidental (WVNG) que apoye la iniciativa del presidente para restaurar la limpieza y la seguridad en Washington DC", indicó un comunicado de la oficina del gobernador.

"La participación de WVNG incluirá proporcionar equipo esencial para la misión, capacitación especializada y aproximadamente entre 300 y 400 personas calificadas según las instrucciones", añade el mensaje.

La operación será financiada con fondos federales.

Por su parte, el también gobernador republicano Henry McMaster dijo en redes sociales que ha "autorizado el despliegue de 200 Guardias Nacionales de Carolina del Sur para apoyar al presidente Trump en su misión de restaurar la ley y el orden en la capital de nuestra nación".

Dijo que el gobierno federal también pagará por el despliegue, bajo el Título 32, y que "en caso de que un huracán o un desastre natural amenace nuestro estado pueden y serán llamados inmediatamente a casa para responder".

En cuanto al gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que enviará 150 policías militares de la Guardia para "llevar a cabo patrullas de presencia y servir como seguridad adicional" y que se esperaba que llegaran en los próximos días. Su declaración detalló que el Secretario del Ejército, Dan Driscoll, había solicitado las tropas.

Los movimientos anunciados el sábado se produjeron cuando un grupo de manifestantes se opuso a que las fuerzas federales de seguridad y las tropas de la Guardia Nacional se desplegaran en la ciudad, de marcada tendencia demócrata, tras la orden ejecutiva de poner a las fuerzas policiales bajo control federal y activar a unos 800 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

Al añadir tropas externas al despliegue existente de la Guardia Nacional y a los agentes federales del orden público, Trump está ejerciendo un control aún más estricto sobre la ciudad. Es un juego de poder que el presidente ha justificado como una respuesta de emergencia a la delincuencia y la falta de vivienda, a pesar de que los funcionarios de la ciudad han señalado que el crimen violento es menor de lo que era durante el primer mandato de Trump.

Hasta ahora, los miembros de la Guardia Nacional han desempeñado un papel limitado en la aplicación de la ley en la ciudad y no está claro por qué se necesitan tropas adicionales. Se les ha visto patrullando en lugares emblemáticos como el National Mall y Union Station y ayudando en lugares con muchas personas.

Una protesta contra la intervención de Trump atrajo a decenas de personas a Dupont Circle el sábado antes de una marcha a la Casa Blanca, a unos 1.5 millas de distancia. Los manifestantes se reunieron detrás de una pancarta que decía: "No a la toma fascista de DC", y algunos en la multitud sostenían carteles que decían: "No a la ocupación militar".

Activistas protestan contra la toma de control federal de la policía del Distrito de Columbia por parte del presidente Donald Trump, cerca de la Casa Blanca, el sábado 16 de agosto de 2025, en Washington.



Trump se encontraba en su club de golf de Virginia tras la cumbre del viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Ciudadanos "incómodos y preocupados" por presencia de agentes de todo tipo en Washington DC

Morgan Taylor, uno de los organizadores que coordinó la protesta del sábado, dijo que esperaban provocar suficiente reacción en contra de las acciones de Trump como para que la administración se viera obligada a dar marcha atrás en su agenda contra el crimen y la inmigración.

"Hace calor, pero me alegro de estar aquí. Es bueno ver a toda esta gente aquí fuera", dijo. "No puedo creer que esto esté sucediendo en este país en este momento".

Alimentando las protestas estaban las preocupaciones sobre la extralimitación de Trump y que había utilizado el crimen como pretexto para imponer su voluntad en Washington.

John Finnigan, de 55 años, estaba dando un paseo en bicicleta cuando se topó con la protesta en el centro de Washington. Este gestor de la construcción inmobiliaria que lleva 27 años viviendo en la capital dijo que las medidas de Trump eran "ridículas" porque la delincuencia ha bajado.

"Esperemos que algunos de los alcaldes y algunos de los residentes salgan y traten de hacer más difícil que esto ocurra en otras ciudades", dijo Finnigan.

Jamie Dickstein, una profesora de 24 años, dijo sentirse "muy incómoda y preocupada" por la seguridad de sus alumnos ante la presencia de "todo tipo de agentes sin distintivos" que deambulan por Washington DC y detienen a la gente.

Dickstein dijo que acudió a la protesta con amigos y familiares para "evitar que se produzca un efecto dominó continuo con otras ciudades".

La presencia de agentes federales en Washington suscita reacciones encontradas

Los agentes federales han aparecido en algunos de los barrios más transitados de la ciudad, cosechando una mezcla de elogios, rechazo y alarma por parte de los residentes locales y los líderes de todo el país.

Los líderes de la ciudad, que están obligados a cooperar con la orden de Trump en virtud de las leyes federales que dirigen el gobierno local, han tratado de trabajar con la administración, aunque se han sorprendido ante el alcance de las acciones del presidente.

El viernes, la administración dio marcha atrás en una orden que pretendía colocar al jefe de la DEA como un "comisionado de policía de emergencia" después de que el principal abogado del distrito demandara para impugnar. Luego de una audiencia en la corte, la fiscal general de Trump, Pam Bondi, emitió un memorando que ordenaba al Departamento de Policía Metropolitana cooperar con la aplicación federal de inmigración independientemente de cualquier ley de la ciudad.

Los funcionarios de la ciudad dicen que están evaluando la mejor manera de cumplir.

En su orden del lunes, Trump declaró una supuesta emergencia debido al "fracaso del gobierno de la ciudad para mantener el orden público". Dijo que eso impedía la "capacidad del gobierno federal para operar de manera eficiente para abordar los intereses más amplios de la nación sin temor a que nuestros trabajadores sean sometidos a una violencia desenfrenada".

En una carta a los residentes de la ciudad, la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, escribió que "nuestro limitado autogobierno nunca se ha enfrentado al tipo de prueba a la que nos enfrentamos ahora". Añadió que si los residentes de Washington se mantienen unidos, "mostraremos a toda la nación lo que significa luchar por la democracia estadounidense, incluso cuando no tenemos pleno acceso a ella".

