El fenómeno del "desvergonzado" George Santos: caído en desgracia pero aún activo

George Santos fue expulsado en diciembre de 2023 después de que el Comité de Ética de la Cámara Baja lo investigara durante meses y concluyera “unánimemente que hay evidencia sustancial” de que incurrió en fraude. El sexto representante en sufrir semejante pena en casi dos siglos y medio.

Poco después recibió 23 cargos federales de robo, fraude y robo de identidad agravado, relacionados con su campaña electoral. Santos se declaró inocente y su juicio está previsto a empezar en septiembre.

PUBLICIDAD

Pero el republicano de 35 años que se perfilaba como una estrella de su partido tras alzarse en 2022 con un escaño de Nueva York que llevaba 23 años en manos demócratas, está lejos de pasar desapercibido.

¿Por qué alguien que enfrenta tantas acusaciones escandalosas, como haberse inventado la totalidad de su curriculum vitae, persiste en mantenerse en la esfera pública? Santos parece tener una explicación.

“Soy más famoso que el día que asumí el escaño, más visible, escriben más sobre mí”, escribió en la red social X esta semana, horas después de que el demócrata Tom Suozzi obtuviera el escaño de Santos en una elección especial que tuvo que ser convocada para suplir su ausencia y con la cual los republicanos vieron reducirse un poco más su ya exigua mayoría.

“Me divertí. Me hice un nombre”, se ufana el excongresista quien ha asegurado que pese a la 'mancha' deshonrosa vivirá por siempre, mientras que quienes lo juzgaron serán olvidados, mostrando una característica de un mundo dominado por redes sociales: la de ser famoso a cualquier precio.

Pero Matt Stieb ofreció otra visión en New York Magazine. “Consciente de que tal vez no pueda monetizar su vida durante mucho tiempo más de resultar convicto, Santos ha permanecido en la palestra pública e intenta despertar tanta atención y dinero como sea posible”, escribió Stieb.

La historia de Santos acaparó tanta atención que HBO Films ofertó adquirir los derechos sobre un nuevo libro de Mark Chiusano publicado en noviembre pasado y titulado The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos.

PUBLICIDAD

El sitio web Deadline reportó que el filme independiente dará una visión irónica a la improbable victoria de Santos en Long Island. Tendrá como productor ejecutivo a Frank Rich, quien ya obtuvo un premio Emmy con la serie Veep, una sátira de la actividad política en la capital estadounidense.

Videos de Santos en Cameo a $500 la pieza

Pero tal vez el aspecto más visible (y sorprendente) de la presencia pública de Santos fue que tres días después de su destitución, se dio de alta en la plataforma Cameo, donde cobra hasta 500 dólares por cada video que graba a pedido del público.

Santos le dijo en diciembre a la televisora CBS New York que había facturado en siete días más que los 174,000 dólares anuales que percibió como legislador. Pero sostiene que el dinero es solamente una de las causas por las que graba videos en Cameo.

“Obviamente hay un beneficio monetario, no estoy aquí haciéndolo por caridad, pero el otro aspecto es recordar a estos imbéciles que se piensan más puros que tú, que ellos quedarán olvidados y yo viviré por siempre. Punto”, señaló al sitio web Semafor.

Santos se refería a los congresistas republicanos que votaron a favor de destituirlo, a quienes criticó reiteradamente en las redes sociales tras el triunfo de Suozzi. Uno de sus mensajes en X fue “-1”, refiriéndose al impacto que el triunfo de Suozzi tiene sobre la mayoría republicana en la Cámara Baja.

Reflejando las discrepancias profundas que actualmente dividen a la bancada republicana, algunos de ellos expresaron arrepentimiento de haber destituido a Santos.

PUBLICIDAD

El representante republicano por Florida, Matt Gaetz, reprochó a su bancada la decisión y escribió en X que “las personas que ‘dinamitaron la mayoría republicana’ son: todos los que votaron para expulsar” a Santos.

Pero sus colegas que votaron para expulsarlo, no se arrepienten. El representante republicano neoyorquino Marc Molinaro dijo al diario USA Today que “perder es desagradable. Siempre iba a ser difícil retener este escaño después de lo que Santos hizo”.

El psicólogo Drew Curtis, director del Laboratorio Curtis sobre Engaño en la Universidad Estatal Angelo en San Angelo, Texas, atribuye el éxito de las historias de Santos a la propia naturaleza humana. Aunque Curtis no diagnosticó a Santos y advirtió que nunca diagnosticaría a alguien de manera remota o sin su consentimiento, cree que la "culpa" está en los que observan y aupan al mentiroso patológico.

“Los humanos tienden a disfrutar historias. Y creo que es nuestra culpa en el otro lado, el relacionarnos con mentirosos patológicos”, dijo Curtis. “Así que la novedad de tales exageraciones frecuentemente atrapa nuestra atención, lo que ayuda a reforzar las mentiras, aún si sabemos que son falsas”, agregó Curtis a la página web Independent.

Mira también: