Algunos electores sienten con Trump el mismo descontento económico que hace un año los llevó a votar por él

Algunos votantes enviaron una advertencia al presidente Donald Trump: 'no estás prestando atención a los temores que tenemos por el deterioro de las condiciones económicas'.

Varios candidatos demócratas ganaron el martes pasado contiendas clave a lo largo del país usando en ocasiones el mismo tono populista que ayudó a Trump a ser reelegido en 2024 y apelando a los mismos asuntos que preocupan más a los hogares y que él había prometido 'arreglar'.

Casi un año después, los temores económicos han hecho que Trump sea para algunos el rostro de su descontento.

"Aprendimos mucho", reconoció Trump el miércoles en una entrevista con Fox News en la que agregó que el Partido Republicano no estaba transmitiendo lo suficiente el progreso económico que, según él, ha hecho el país en estos casi 10 meses de su segundo gobierno.

"Los republicanos no hablan sobre eso. No usan el término 'asequible'", dijo el mandatario.

Quienes salieron a votar en las contiendas por la gobernación de Virginia y Nueva Jersey, por la alcaldía de la ciudad de Nueva York y para modificar los mapas electorales en California citaron en todos esos lugares que el tema más importante para ellos eran sus preocupaciones sobre la economía.

Los demócratas se impusieron en esas carreras y, esa noche, fue difícil encontrar a un republicano que hubiese logrado una victoria clave. Un resultado general para esa jornada electoral muy distinto al de las elecciones presidenciales de hace un año.

En ese entonces, los votantes prefirieron que Trump volviera a la Casa Blanca con su promesa de que desaceleraría rápidamente la inflación, elevaría las contrataciones en las fábricas y le daría al país una riqueza hasta ese momento inexistente al imponerle aranceles en porcentajes altos a sus socios comerciales.

Pero actualmente los votantes están expresando preocupación por los altos precios de los alimentos y las elevadas facturas de la electricidad, y lo mucho que se han reducido sus ahorros.

Trump afirma con insistencia que la economía se ha fortalecido bajo su gobierno. Por eso no queda claro si es consciente de que está frente a los mismos retos inflacionarios que golpearon al expresidente Joe Biden.

Es importante aclarar que las elecciones del pasado martes se dieron en áreas que recientemente han favorecido a los demócratas y que ello limita interpretar qué pueden presagiar estos resultados sobre las elecciones más amplias de mitad de período del próximo año. Sí se pudo observar frustración sobre las actuales condiciones económicas dado los amplios márgenes con los que los demócratas vencieron en algunas contiendas.

Entre lo que dice Trump y lo que sienten las personas sobre la inflación

Hasta ahora son pocas las señales de que las personas confían cuando Trump habla de que Estados Unidos se encuentra en una "época dorada" ni cuando dice que ya no hay inflación. Hace poco, cuando se le preguntó por el alza de los precios en los supermercados, su respuesta se fue por el lado de la bolsa de valores.

"La gente tiene (cuentas de retiro) 401(k)", dijo en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS News. El presidente aseguró también esa noche que los precios de los alimentos han bajado, pero el más reciente reporte de inflación mostró que han subido 2.7% en el último año.

En general, los precios al consumidor han escalado 3% en los pasados 12 meses. Esa tasa es más alta a la que había cuando Trump ganó las presidenciales de 2024. La Reserva Federal, el banco central estadounidense, tiene como objetivo que la inflación permanezca en 2% anual.

Un asesor de Trump dijo al medio Politico que las recientes elecciones reflejaron la importancia de enfocarse en el costo de vida. "¿Por qué a Zohran Mamdani le fue tan bien? Porque se enfocó fuertemente en la asequibilidad", dijo James Blair a ese medio. Agregó que Trump también mencionará el asunto de la inflación en sus mensajes.

Puede que el mercado de valores registre ganancias y que las cosas parezca que marchan bien para los ejecutivos de la industria tecnológica que han anunciado inversiones en la inteligencia artificial, pero la creación de empleos se ha desacelerado fuertemente desde el verano en medio de la retahíla de aranceles del presidente.

La economía, el asunto más importante para muchos votantes

Una encuesta de la agencia AP mostró que la preocupación por la economía ayudó a los demócratas en las elecciones del 4 de noviembre. Por ejemplo, casi la mitad de los electores en Virginia dijo que "la economía" era el asunto más importante, y 6 de cada 10 de esos votantes eligieron a la demócrata Abigail Spanberger como gobernadora.

En Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill ganó cerca de dos terceras partes de los electores para los cuales "la economía" era el asunto más importante que afronta ese estado. El republicano Jack Ciattarelli obtuvo los votos de 6 de cada 10 electores de Nueva Jersey para los cuales "los impuestos" era el asunto más relevante.

Más de la mitad de los electores en la ciudad de Nueva York dijo que el costo de vida era el asunto más importante para esa urbe, y el demócrata Zohran Mamdani ganó cerca de dos terceras partes de ese grupo.

Un poco menos de la mitad de los votantes en California dijo que "la economía" era el asunto clave de ese estado, y cerca de dos terceras partes de esos electores apoyaron la Proposición 50, una medida que permite a los demócratas ajustar los mapas congresionales a favor de su partido y con el objetivo de contrarrestar lo mismo que hicieron los republicanos en Texas y otros lugares del país.

En las semanas previas a las elecciones, Trump habló más sobre sus ofensivas de deportaciones a gran escala y de reducir el crimen desplegando a la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas. Pero la encuesta de AP mostró que son pocos los electores que consideraron el crimen y la inmigración como los temas más prioritarios.

Trump tampoco hizo campaña activamente por los candidatos de su partido y, tras conocerse los resultados, escribió en redes que "él no estaba en la papeleta". Al día siguiente de los comicios, abundó un poco más al reconocer: "No creo que fueron buenos para los republicanos". "No creo que hayan sido buenos para nadie, pero fue una noche interesante, aprendimos mucho". Y, posteriormente en Florida, habló sobre sus victorias económicas a líderes empresariales y atletas. "En este momento tenemos la mejor economía. Mucha gente no lo ve", según su percepción.

Sugirió que sus partidarios tienen que hablar más sobre las estadísticas económicas favorables para que entonces los electores sepan que la economía está supuestamente mejorando. Algo similar intentó y nunca logró el gobierno de Biden.

