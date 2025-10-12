El cierre del gobierno y los retrasos de vuelos: qué puedes hacer

Video Cierre del gobierno causa problemas en el tráfico aéreo: torre de control estuvo vacía varias horas

La escasez de controladores aéreos en medio del cierre parcial del gobierno federal está poniendo a prueba las operaciones en algunos aeropuertos de Estados Unidos.

El Aeropuerto Nacional Reagan se unió el miércoles pasado a la cada vez más larga lista de los que registran retrasos por problemas de personal. Días antes también hubo problemas en los aeropuertos de Chicago, Newark, Denver y Nashville, e incluso la torre tuvo que cerrar durante varias horas en Burbank, California.

Los expertos, así como los líderes sindicales que representan a los controladores aéreos y los inspectores de seguridad, advierten de que el impacto podría empeorar significativamente si el cierre continúa. Esto es lo que debes saber sobre tus derechos como pasajero:

Revisa si podrás tomar el avión antes de ir al aeropuerto

Es mejor que te quedes en casa o en un hotel que varado en la terminal del aeropuerto, así que usa la aplicación de la aerolínea o los sitios web de vuelos para asegurarte de que tu vuelo sigue en pie antes de dirigirte al aeropuerto.

También puedes consultar este sitio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para ver si hay retrasos generalizados en el aeropuerto al que te diriges.

Kyle Potter, editor ejecutivo de Thrifty Traveler, sugiere que sigas de cerca las noticias si planeas viajar próximamente. “En teoría, el Congreso podría llegar a un acuerdo, lo que pondría fin rápidamente a todas estas dudas sobre el transporte aéreo”, dijo Potter a AP.

Cancelaron tu vuelo, ¿y ahora qué?

Si ya estás en el aeropuerto, es hora de buscar alternativas. Para buscar otro vuelo, trata de hablar con un representante del servicio de atención al cliente y llama o entra en internet para ponerte en contacto con el personal de reservas de la aerolínea.

También es útil contactarlos en redes sociales, porque las aerolíneas pueden responder más rápido allí.

Normalmente, las aerolíneas cambiarán tu reserva a un vuelo posterior sin costo adicional.

La buena noticia ahora es que no es temporada alta, así que tienes más posibilidades de encontrar asiento. Sin embargo, la ajetreada temporada de vacaciones está a la vuelta de la esquina, y en esas horas punta podrías tener que esperar días para conseguir un nuevo vuelo.

Considera otras opciones de viaje

Si estos problemas se generalizan, podrías preguntarte si tiene sentido viajar en tren, coche o autobús en su lugar.

En realidad, no hay forma de predecir cuándo y dónde puede haber escasez de personal, y la actual falta de controladores es tan crítica que incluso unas pocas ausencias pueden causar problemas.

Potter explica que este cierre es diferente a cuando una sola aerolínea tiene problemas y puedes simplemente elegir otra compañía. “A medida que estos problemas se extienden es poco probable que haya una aerolínea que funcione a tiempo si el resto de ellas están fallando. Con el tiempo afectará a todo el sistema”, dice.

¿Puedes pedir que te embarquen en otra aerolínea?

Sí, puedes intentarlo, pero las aerolíneas no están obligadas a ponerle en un vuelo de otra compañía. Algunas pueden colocarte en una aerolínea asociada, aunque a veces es cuestión de suerte.

Jeff Klee, director general de CheapAir.com, recomienda que busques vuelos alternativos mientras esperas hablar con un agente.

¿Se te debe un reembolso si se cancela tu vuelo?

Si ya no quieres hacer el viaje o encontraste otra forma de llegar, la aerolínea está legalmente obligada a devolverte el dinero, incluso si tu billete era no reembolsable. No importa la razón de la cancelación.

Potter explica: “Si la aerolínea cancela tu vuelo, puedes decir: ‘De acuerdo. Aceptaré el reembolso y recuperaré mi dinero’. Lo importante es que te devuelvan el dinero; no te conformes con un vale que puede caducar en un año o menos”.

También tienes derecho a reembolso de gastos de equipaje, mejora de asiento u otros extras que no hayas usado.

¿Puedes recibir una indemnización?

Las aerolíneas estadounidenses no están obligadas a pagar indemnizaciones en efectivo ni a cubrir alojamiento y comida por cancelaciones o retrasos graves, aunque sean culpa de la compañía.

El gobierno de Joe Biden propuso cambiar esto, con compensaciones entre 200 y 775 dólares, pero la administración de Donald Trump lo desechó el mes pasado.

Cada aerolínea tiene políticas diferentes y el Departamento de Transporte tiene un sitio donde puedes consultar las políticas sobre los reembolso y la cobertura de gastos de cada compañía.

Otros consejos que te pueden ayudar

El seguro de viaje puede ayudarte si lo contrataste al hacer la reserva o si tu tarjeta de crédito lo ofrece, pero no des por sentado que estarás cubierto. Revisa la letra pequeña para ver si aplica cuando hay escasez de trabajadores.

Si se cancelan muchos vuelos puede que los agentes entonces estén desbordados con reclamos.

Si viajas en grupo con alguien que tiene estatus superior en el programa de fidelidad, llama usando su número; puede que te atiendan más rápido. También puedes intentar el número de asistencia internacional de tu aerolínea, que suele tener menos tiempo de espera.

Y sobre todo, sé amable. El agente también está tratando con otros viajeros frustrados; gritar no hará que te ayuden más. Recuerda, la cancelación no es culpa tuya ni suya.

