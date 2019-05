Diez jugadores latinos y afroestadounidenses desplantan el agasajo en la Casa Blanca a los Medias Rojas de Boston

La vieja costumbre de celebrar triunfos deportivos en la Casa Blanca por encima de las diferencias políticas o ideológicas, bajo el gobierno del presidente Donald Trump se ha roto más de una vez. Y volvió a ocurrir este jueves cuando unos diez jugadores latinos y afroestadounidenses del equipo de béisbol los Medias Rojas de Boston no asistieron a una recepción en la sede presidencial para honrar su victoria en la Serie Mundial en 2018.

Algunos de los beisbolistas explicaron públicamente el motivo de su ausencia al evento y otros no. Uno de los que argumentó la razón fue su entrenador, Alex Cora, quien dijo el domingo a los periodistas que no pensaba acudir a la Casa Blanca por la gestión de la Administración Trump en respuesta al paso del huracán María , que asoló Puerto Rico en septiembre de 2017 y dejó unos 3,000 muertos.

"Esa es nuestra realidad. Saben, es bastante duro, saben, ir a celebrar cuando estamos donde estamos. Preferiría no ir. Y, saben, simplemente (quiero) ser coherente con todo", dijo Cora, citado por EFE.



Tampoco asistió al acto el receptor puertorriqueño Christian Vázquez. "Es personal, hermano", dijo Vázquez, de Bayamón, Puerto Rico, en una breve entrevista al diario The Washington Post antes de un partido contra los Orioles de Baltimore el miércoles. "Todo el mundo tiene opiniones personales", dijo Vázquez. "No me gusta hablar de esos pensamientos".