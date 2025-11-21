Trump y Mamdani mantienen una reunión "civilizada" y "productiva" en la Casa Blanca

Video Entre esperanza y escepticismo: así reaccionaron algunos latinos en NYC al triunfo de Mamdani

El presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvieron una esperada reunión en la Casa Blanca en la que ambos líderes lucieron más cordiales de lo que algunos anticipaban, considerando que están en las antípodas ideológicas.

"Quiero trabajar juntos para lograr la asequibilidad para los neoyorquinos", dijo Mamdani, en una presentación ante la prensa en la Oficina Oval que originalmente no estaba prevista que sucediera.

Por su parte, el presidente Trump dijo que Mamdani había derrotado a "mucha gente inteligente" en su campaña por la alcaldía de Nueva York.

En la campaña, Trump calificó a Mamdani, de "un lunático comunista al 100%" y "un completo chiflado". Mamdani calificó a la administración de Trump de "autoritaria" y se describió a sí mismo como "la peor pesadilla de Donald Trump".

Pero su primer encuentro el viernes en la Casa Blanca se centró más en sus objetivos comunes que en sus explosivas diferencias. Discutieron sobre la asequibilidad de la vivienda y el costo de los alimentos y los servicios públicos, ya que Mamdani supo aprovechar la frustración por la inflación para ser elegido, al igual que el presidente lo hizo en las elecciones de 2024.

"Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", dijo el presidente a los periodistas con Mamdani a su lado en el Despacho Oval.

"Lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos no se centró en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino también en el propósito común que tenemos de servir a los neoyorquinos", dijo Mamdani. El presidente desestimó las críticas de Mamdani sobre las redadas de deportación de su administración y las acusaciones de que Trump se comportaba como un déspota. En cambio, Trump afirmó que la responsabilidad de ocupar un cargo ejecutivo en el gobierno provoca cambios en las personas, y añadió que ese había sido su caso.

"Creo que va a sorprender a algunos conservadores", dijo Trump, quien posteriormente pareció no inmutarse cuando los periodistas le pidieron a Mamdani que aclarara sus declaraciones anteriores, en las que indicaba que pensaba que el presidente actuaba como un fascista.

Mamdani, un socialista democrático que asumirá la presidencia en enero, declaró que solicitó la reunión con Trump para hablar sobre cómo hacer que la ciudad de Nueva York sea más asequible.

Trump ha dicho que podría ayudarlo, aunque también lo ha tildado falsamente de "comunista" y ha amenazado con retirar los fondos federales a su ciudad natal.

La figura de Trump tuvo un gran peso en la contienda por la alcaldía este año, y en vísperas de las elecciones, respaldó al candidato independiente y exgobernador demócrata Andrew Cuomo, prediciendo que la ciudad tenía "CERO posibilidades de éxito, o incluso de supervivencia", si Mamdani ganaba.

También cuestionó la ciudadanía de Mamdani, quien nació en Uganda y se naturalizó estadounidense tras graduarse de la universidad, y dijo que lo haría arrestar si cumplía sus amenazas de no cooperar con los agentes de inmigración en la ciudad.

Para Mamdani, una reunión con el presidente de Estados Unidos le ofreció al legislador estatal, hasta hace poco relativamente desconocido, la oportunidad de enfrentarse cara a cara con la persona más poderosa del mundo.

El encuentro le brindó a Trump una oportunidad de alto perfil para hablar sobre la asequibilidad de la vivienda en un momento en que se encuentra bajo una creciente presión política para demostrar que está abordando las preocupaciones de los votantes sobre el costo de vida.