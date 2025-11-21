Trump recibe a Mamdani en la Casa Blanca: ¿una emboscada en puertas?

El presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, se reúnen este viernes en la Casa Blanca, en un encuentro que genera grandes expectativas al tratarse de dos hombres en polos políticos opuestos que protagonizaron un intenso pugilato retórico durante la campaña para las elecciones en la ciudad natal del mandatario.

Cuando Trump anunció la reunión en una publicación en redes sociales el miércoles por la noche, puso el segundo nombre de Mamdani, Kwame, entre comillas y se refirió a él incorrectamente como el "alcalde comunista de la Ciudad de Nueva York", lo que lleva a algunos a pensar que podría no ser demasiado cordial con el invitado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento de Nueva York, Mamdani dijo que no esperan que el presidente pudiera usar la reunión para avergonzarlo, como ha sucedido con dignatarios de otros países, como Volodomyr Zelensky, de Ucrania, o Ciryl Ramaphona, de Sudáfrica.

Mamdani afirmó el jueves que no le preocupa que su reunión con el presidente Trump pueda ser una trampa política, y prometió, en cambio, centrar el encuentro en el Despacho Oval en cómo podrían trabajar juntos para hacer que la ciudad sea más asequible.

Le restó importancia a la idea de que se dirigía a una emboscada, afirmando que le dejaría claro al presidente que estaba allí como representante de la ciudad, no simplemente como un recién llegado a la política.

"Para mí, no se trata de mí. Se trata de la relación entre la ciudad de Nueva York y la Casa Blanca, el presidente y la administración federal. Y me aseguraré de dejar claro que mi interés va más allá de cualquier individuo; se trata de la gente a la que aspiro a representar", declaró.

La "asequibilidad": tema del encuentro entre Trump y Mamdani

El mandatario indicó que el objetivo del encuentro es "resolver algo" relacionado con la crisis de asequibilidad en Nueva York, particularmente en vivienda y recortes a programas federales como SNAP. Se trata de una palabra que Trump ha incorporado recientemente a sus mensajes, luego de que las elecciones de principios del mes parecieron indicar que la economía sigue siendo el asunto que más moviliza a los votantes.

La contundente victoria de Mamdani se produjo gracias a su dinámica campaña centrada en la crisis de asequibilidad de la ciudad, prometiendo utilizar el poder del gobierno para ayudar a la clase trabajadora y, al mismo tiempo, hacer frente a la hostil administración Trump.

PUBLICIDAD

"Tengo muchas discrepancias con el presidente y creo que debemos ser implacables y explorar todas las vías y todas las reuniones que puedan hacer que nuestra ciudad sea asequible para todos y cada uno de los neoyorquinos", declaró el futuro alcalde.

Agresivos ecos de la campaña contra Mamdani

El presidente arremetió contra Mamdani en la campaña, y llegó al extremo de no apoyar al candidato republicano Curtis Sliwa y apostar por Andrew Cuomo, un exgobernador demócrata que tras perder las primarias se presentó como independiente y quien siempre fue crítico de Trump.

El presidente había advertido que su ciudad natal se sumiría en el caos bajo el liderazgo del joven progresista, asegurando que retendría fondos federales si Mamdani ganaba. Algunas voces republicanas sugirieron que sea deportado. Mamdani nació en Uganda y se naturalizó estadounidense en 2018.

En julio, Trump respondió directamente a uno de los compromisos de Mamdani, quien dijo que, de ganar la alcaldía, buscaría el fin de las deportaciones por parte de agentes enmascarados en los condados bajo su jurisdicción.

"Tendremos que arrestarlo", respondió el presidente republicano, advirtiéndole que no podía interferir con los operativos de ICE.

En su primer mensaje tras conocer el masivo respaldo que recibió en la elección, Mamdani le pidió a Trump que le prestara atención y afirmó: "Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros".

Operaciones de inmigración en la agenda Trump-Mamdani

Recientemente, el llamado zar de inmigración, Tom Homan, dijo que espera profundizar las operaciones de ICE en Nueva York, aunque no precisó fechas ni la magnitud, y el Departamento de Seguridad Nacional evitó pronunciarse, dejando sin respuesta los cuestionamientos sobre el alcance real de las medidas que se preparan para la ciudad más poblada del país.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó a Mamdani si trataría eso en su encuentro con el presidente, lo vinculó con el argumento de la asequibilidad.

"Creo que la asequibilidad fue fundamental en nuestra campaña, y también una asequibilidad basada en el valor de proteger a todos y cada uno de los neoyorquinos", afirmó. Eso significa protegerlos de la especulación de precios, pero también de los agentes de ICE y dejar claro que me comprometo a representar a cada uno de ellos.

En su discurso de victoria, Mamdani envió un mensaje de respaldo a los inmigrantes: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante".

Mamdani asumirá la alcaldía en enero, sucediendo a Eric Adams, quien tras abandonar las filas demócratas y hacerse independiente para buscar la reelección, terminó retirando su candidatura.