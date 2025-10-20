“¿Y ahora qué?”: las recomendaciones de una experta tras las marchas ‘No Kings’ contra Trump

Video Protestas masivas en rechazo a las políticas de Trump durante la segunda jornada de 'No Kings'

¿Y ahora qué?

Esa bien podría ser la pregunta que se estén haciendo los manifestantes de ‘No Kings’, que marcharon, se congregaron y bailaron por todo el país el sábado 18 de octubre de 2025.

Los organizadores se habían propuesto animar a un gran número de estadounidenses a manifestar que “juntos elegimos la democracia”. Tuvieron éxito: multitudes acudieron a las manifestaciones en miles de ciudades y pueblos, desde Anchorage hasta Miami.

Y aunque varios líderes del Partido Republicano habían atacado las manifestaciones planeadas, describiéndolas como manifestaciones de “odio a Estados Unidos”, los académicos de ciencias políticas y los expertos en seguridad nacional coinciden en que las acciones de la actual administración estadounidense están poniendo en peligro a la República constitucional continua más antigua del mundo.

Una vez que una democracia comienza a erosionarse, puede ser difícil revertir la tendencia. Desde 1994, solo el 42 % de las democracias afectadas por la autocratización —una transformación en la gobernanza que erosiona las garantías democráticas— se han recuperado tras un colapso democrático, según el instituto de investigación sueco V-Dem .

Estos periodos, a menudo denominados “retroceso democrático”, implican cambios en las reglas y normas impulsados por el gobierno para debilitar las libertades individuales y socavar o eliminar los controles al poder ejercido por instituciones independientes, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Las democracias que han sufrido reveses varían ampliamente, desde Hungría hasta Brasil. Como una experimentada defensora de la construcción democrática en el extranjero, sé que ninguno de estos países rivaliza con las tradiciones constitucionales, el sistema federalista, la riqueza económica, la disciplina militar y el dinamismo de los medios de comunicación, el mundo académico y las organizaciones sin fines de lucro independientes de Estados Unidos.

Aun así, las prácticas utilizadas globalmente para combatir el retroceso democrático o derrocar las autocracias pueden ser instructivas.

En resumen: La resistencia no violenta se basa en la no cooperación con las acciones autocráticas. Ha demostrado ser más eficaz para derrocar autocracias que la lucha armada violenta.

Pero se necesita más que manifestaciones callejeras.

Tácticas utilizadas por los movimientos prodemocracia

Entonces, ¿qué se necesita para que las democracias se recuperen de periodos de gobierno autocrático?

Para tener éxito es necesaria una movilización amplia y coordinada de un porcentaje suficiente de la población contra la toma del poder autocrático y a favor de un futuro democrático renovado.

Generar ese impulso puede ser difícil. Los aspirantes a autócratas crean entornos de miedo e impotencia, recurriendo a la intimidación, la fuerza abrumadora o los ataques políticos y legales, y otras tácticas coercitivas para forzar la aquiescencia y frenar la resistencia democrática.

Los autócratas no pueden triunfar solos. Se apoyan en lo que los académicos llaman "pilares de apoyo": una serie de instituciones gubernamentales, fuerzas de seguridad, empresas y otros sectores de la sociedad que obedecen su voluntad e incluso refuerzan sus apropiaciones de poder.

Sin embargo, todos en la sociedad tienen el poder de erosionar el apoyo autocrático de diversas maneras. Si bien los esfuerzos individuales son importantes, la acción colectiva aumenta el impacto y mitiga el riesgo de represalias por enfrentarse a individuos u organizaciones.

A continuación se presentan algunas de las tácticas utilizadas por esos movimientos en todo el mundo:

1. Rechazar demandas ilegales y corruptas

Cuando suficientes personas en puestos e instituciones cruciales (ejércitos, funcionarios públicos, líderes empresariales, gobiernos estatales y jueces) se niegan a implementar órdenes autocráticas, se puede ralentizar o incluso detener una toma de poder autocrática. En Corea del Sur, sectores de la administración pública, la legislatura y el ejército se negaron a apoyar la imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol en 2024, frustrando así su iniciativa autocrática.

2. Reforzar visiblemente el Estado de derecho

Cuando los aspirantes a autócratas ignoran las restricciones legales e instalan a sus partidarios en los tribunales supremos, las impugnaciones individuales por extralimitación, incluso si tienen éxito, pueden ser insuficientes. En Polonia, las impugnaciones legales en los tribunales, combinadas con la educación pública del poder judicial, las iniciativas de las asociaciones de abogados y las protestas callejeras como la "Marcha de las Mil Togas" en 2020, se utilizan para expresar el repudio generalizado a los ataques del gobierno autocrático al Estado de derecho.

3. Unirse en la oposición

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, la venezolana María Corina Machado , es un ejemplo de cómo los partidos políticos y los líderes que cooperan a pesar de las diferencias pueden ofrecer una visión alternativa.

Los candidatos novedosos pueden socavar la capacidad de los autócratas para sembrar la división y demonizar a sus principales oponentes. Sin embargo, las coaliciones pueden ser difíciles de formar y mantener para ganar. Basándose en experiencias en el extranjero, la historiadora Anne Applebaum, autora de ‘Autocracy Inc.’, ha abogado por una coalición prodemocrática en Estados Unidos que pueda unir a independientes, libertarios, el Partido Verde, republicanos disidentes y el Partido Demócrata.

4. Aprovechar el poder económico

Los consumidores comunes pueden presionar a las élites adineradas y a las corporaciones que consienten o apoyan a los aspirantes a autócratas mediante boicots y otros métodos, como el ‘Tesla Takedown’ en EE. UU., que precedió a la caída del valor de las acciones de Tesla y a la salida de su propietario, Elon Musk, de su cargo en el gobierno. Las huelgas generales, lideradas por sindicatos y asociaciones profesionales, como en Sudán o Myanmar, pueden ser particularmente eficaces.

5. Prevenir la manipulación electoral

Destituir a los autócratas sigue siendo la mejor manera de restaurar la democracia, como lo demuestra recientemente el giro radical en Brasil, donde un candidato prodemocracia derrotó al presidente de extrema derecha. Pero esto requiere una acción estratégica para garantizar unas elecciones verdaderamente libres y justas con mucha antelación al día de las elecciones.

6. Organiza tu comunidad

Al igual que en las campañas en India, que comenzaron en 2020, y en Chile en 2019, la participación en foros de conversación comunitarios o privados, ayuntamientos o consejos locales, y grupos no partidistas de estudiantes, veteranos, agricultores, mujeres y religiosos ofrece un espacio para compartir inquietudes, intercambiar ideas y crear vías para la acción. A menudo, a partir de redes de confianza, las iniciativas locales pueden conectar con esfuerzos estatales o nacionales más amplios para defender la democracia.

7. Controla la narrativa

Impulsar la opinión pública y comunicar eficazmente es fundamental para los esfuerzos prodemocráticos. Estudiantes serbios crearon uno de los mayores movimientos de protesta en décadas, a partir de 2024, utilizando la resistencia creativa —expresiones artísticas como medios visuales, sátira y redes sociales— para exponer las debilidades de un autócrata, reducir el miedo y la desesperanza, y construir simbolismo y resiliencia colectiva.

8. Construir puentes y alternativas democráticas

Unir a personas que trascienden las divisiones ideológicas y de otro tipo puede aumentar la comprensión y contrarrestar la polarización política, especialmente cuando participan líderes religiosos. Incluso en países autocráticos como Turquía o en tiempos de guerra como Ucrania, la profundización de las prácticas democráticas a nivel estatal y local, como las asambleas ciudadanas y el uso de tecnologías que mejoran la calidad de la toma de decisiones públicas, puede mostrar maneras de gobernar de forma diferente.

Instituciones paralelas, como escuelas y sistemas tributarios que operan fuera del sistema represivo formal, como durante la represión que duró una década de Slobodan Milosevic en Kosovo, han mantenido la falta de cooperación y han dado forma a una visión de futuro.

9. Documentar los abusos, proteger a las personas, reforzar la verdad

Con las tecnologías actuales, cualquier ciudadano puede registrar incidentes represivos, rastrear la corrupción y archivar evidencia histórica, como la preservación de pruebas de esclavitud en peligro de ser expulsadas en museos públicos de Estados Unidos, o la recopilación de documentación sobre violaciones de derechos humanos en Siria. Esto también puede implicar dar testimonio, incluso acompañando a quienes son más víctimas de tácticas gubernamentales abusivas. Estas técnicas pueden fortalecer la supervivencia de los medios de comunicación independientes y basados en la evidencia, la ciencia y la memoria colectiva.

10. Mitigar riesgos, aprender e innovar

El éxito de la resistencia civil no violenta está disminuyendo, mientras que las tácticas represivas de los autócratas evolucionan. Los defensores de la democracia se ven obligados a adaptarse rápidamente, entrenarse constantemente, prepararse para diversos escenarios, probar nuevas técnicas y apoyarse estratégicamente.

La solidaridad internacional de instituciones globales, como el apoyo de la Unión Europea a los demócratas en Bielorrusia o Georgia, o movimientos en línea, como la Milk Tea Alliance en el sudeste asiático, pueden reforzar los esfuerzos.

¿El futuro de la democracia?

El fin de la democracia estadounidense no es inevitable, a pesar del ritmo sin precedentes de su declive. Dependerá, en parte, de las decisiones que tome cada estadounidense.

Ahora que las autocracias superan en número a las democracias por primera vez en veinte años y sólo el 12% de la población mundial vive en una democracia liberal, el futuro del experimento democrático global bien puede depender del pueblo de Estados Unidos.

*Shelley Inglis, Investigadora visitante senior del Centro para el Estudio del Genocidio y los Derechos Humanos, Universidad de Rutgers.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original en inglés aquí.

