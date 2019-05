Cuál es la jugada de Trump en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de 2020

En comparación, en 2014 hubo un incremento de sólo 4.6% en los registros electorales de latinos. Aún no está clara la magnitud del voto venezolano en estados como Florida, aunque expertos como Mark López, director de migración y demografía de Pew Research Center, estiman que hay 72,000 venezolanos que obtuvieron la ciudadanía estadounidense y tienen más de 18 años, es decir que son elegibles para votar, según explicó a Univisión Noticias.

Washington y Caracas

“Si no ocurre nada en Venezuela antes de las elecciones presidenciales eso va a incidir, ya que es un tema prioritario para la diáspora. Sin embargo, todo depende de cómo Trump lo maneje. Es muy hábil para echarle la culpa de los demás. El presidente está en una posición ventajosa, es muy difícil imaginar que esa gente va a votar por un demócrata, pensarán que a pesar de que no logró su objetivo y hay decepción, comparado con la opción demócrata, no lo van a castigar”, comentó Shifter.