Los bebés apátridas del éxodo venezolano: miles de recién nacidos de padres migrantes en riesgo de quedar sin ciudadanía

Este año nació Zuleidys Antonella Primera, una niña vivaracha de cabello y ojos oscuros, que no hacen sospechar la odisea que pasó su madre para poder tenerla en un hospital al otro lado de la frontera, en la ciudad de Cúcuta.

Por ahora Zuleidys no tiene ni la ciudadanía del país del que huyeron sus padres ni la del lugar donde nació. Es una de los cada vez más niños nacidos de migrantes venezolanos sin residencia legal en Colombia, que en la práctica son básicamente apátridas.

Aunque los niños nacidos de emigrantes tienen derecho a la ciudadanía venezolana , tendrían que registrarse formalmente en un consulado o viajar a Venezuela para obtenerla. Ambas cosas son imposibles para muchas familias. No quieren regresar hasta que la situación mejore, y los consulados están cerrados desde que el gobernante, Nicolás Maduro, rompió las relaciones diplomáticas con Colombia en febrero.

El Registro Civil colombiano tiene constancia de al menos 3,290 niños desde diciembre de 2016 que no han podido obtener su ciudadanía . Grupos humanitarios estiman que el número podría llegar a los 25,000.

“Es un número significativo cuando piensas que vienen de una sola crisis”, comentó Amal de Chickera, codirectora del Institute on Statelessness and Inclusion. “Y si es prolongada y no se corta de raíz puede volverse mucho mayor”.