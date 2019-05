La apuesta de Putin en Venezuela para que Rusia sea 'great again'

Llamadas y reuniones

"Básicamente están jugando un juego para sacar ventaja donde no existía", dijo Fernando Cutz, ex director para Sudamérica del Consejo de Seguridad Nacional, que asesora a la Casa Blanca sobre política exterior. "Hasta hace seis meses eran irrelevantes. Luego, después de que la administración Trump decidió intentar eliminar a Maduro, vieron una oportunidad. Enviaron unas pocas tropas y se volvieron relevantes. Es una jugada maestra", agregó.

Rusia dejó de invertir

Al ritmo actual, el préstamo podría quedar liquidado en su totalidad el próximo año. En ese caso, ¿estaría Rusia abierta a un acuerdo para destituir a Maduro? Algunos expertos dicen que no es inverosímil, pero no está claro qué puede ofrecerle Estados Unidos a Rusia.

Rusia carece de medios

"No tienen capacidad para reabastecer sus aviones ni sus barcos", dijo Dallen. "Eso demuestra que realmente no son un actor global. Realmente no podrían competir con nosotros en Venezuela, incluso aunque quisieran".

Sanciones

En ese caso, Moscú podría estarle dando los toques finales a una de sus mansiones en el lujoso suburbio de Barvikha, el balneario del presidente de Rusia, popular entre los rusos ricos y algunos ex líderes extranjeros no gratos, según The New York Times, incluyendo a la esposa y los familiares de Slobodan Milosevic, el desprestigiado ex presidente de Serbia.