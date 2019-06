Corte Suprema bloquea la polémica pregunta de ciudadanía del Censo 2020 por ahora y Trump pide retrasarlo

El fallo, que salió adelante con 5 votos a favor y 4 en contra, subrayó que el gobierno de Donald Trump no dio una explicación adecuada para añadir la pregunta, que no se realiza desde la década de los cincuenta y que los activistas defensores de los inmigrantes creen que busca atemorizar a este colectivo para que no participe en el cuestionario.

De este modo, la decisión no significa que finalmente la pregunta no aparezca en el Censo 2020 ya que ahora la administración de Trump podría ofrecer una mejor explicación para justificar la necesidad de incluir la pregunta. En todo caso, es incierto también si el gobierno tendrá tiempo suficiente, ya que los cuestionarios del censo deben comenzarse a imprimir dentro de poco.

"Me parece totalmente ridículo que nuestro gobierno y, de hecho, nuestro país no pueda hacer una pregunta básica sobre la ciudadanía en un censo muy caro, detallado e importante en este caso para 2020", escribió.



"Les he pedido a los abogados si pueden retrasar la puesta en marcha del censo, no importa por cuánto tiempo hasta darle a la Corte Suprema la información adicional para que pueda tomar una decisión final en este asunto crítico. ¿Puede alguien creerse que en un país grandioso como este no podamos preguntar si alguien es ciudadano o no? Solo en EEUU", se lamentó.