La pregunta de la ciudadania del Censo fue una idea original de un republicano que tenía una oscura intención electoral

Los papeles en cuestión pertenecían a Thomas Hofeller, un estratega republicano poco conocido pero considerado el arquitecto del diseño de distritos políticos. Estos 'rediseños' han sido dibujados desde los años 80 para dar ventaja al Partido Republicano. Hoy están siendo desafiados ante la Corte Suprema. En su obituario, The New York Times llama al republicano "el Miguel Ángel del diseño de distritos" .

La hija de Hofeller, Stephanie Hofeller Lizon, encontró por accidente los documentos en los discos duros de su padre. Ella se los entregó a la organización Common Cause, un grupo que participa en una demanda contra el estado de Carolina del Norte por el diseño de distritos políticos supuestamente con motivaciones partidistas republicanas.

Hofeller “jugó un rol significativo en orquestar la adición de la pregunta de ciudadanía en el Censo Decenal 2020 para crear una ventaja electoral estructural para, en sus propias palabras, ‘republicanos y blancos no hispanos’” , según una carta que los abogados que representan a grupos que demandan al gobierno enviaron al juez de distrito Jesse Furman, uno de los tres que ha fallado en contra de la pregunta.

"Desventaja demócrata, ventaja republicana"

Los documentos muestran que Hofeller concluyó en 2015 un estudio en el que determinó que sumar la cuestionada pregunta en el Censo 2020 “será claramente una desventaja para los demócratas (…) y una ventaja para republicanos y blancos no hispanos” a la hora de dibujar los distritos electorales. Luego promovió la idea con el gobierno de Trump en 2017.

El diario The New York Times fue el primero en reportar sobre los documentos encontrados . Ni el Departamento de Justicia, ni el de Comercio (el encargado de administrar el proceso de empadronamiento de la población) han respondido a la solicitud de comentarios de varios medios de comunicación.

No está claro si esta nueva evidencia podrá ser presentada ante la Corte, que ya escuchó los argumentos de las partes el pasado 23 de abril y que se prepara para dar su sentencia a finales de junio. En esa sesión muchos analistas interpretaron que los jueces considerados conservadores -la mayoría en la corte- parecieron ser más comprensivos con la posición del gobierno.

“Hemos empezado en la corte distrital porque allí es donde empezó la presentación engañosa. Estamos evaluando qué otras opciones pueden ser apropiadas”, dijo Ho reseñado por The Washington Post.

El juez Furman ordenó al gobierno que entregue una respuesta para las 10 am del viernes y convocó una audiencia sobre el caso para el próximo miércoles.

El conteo de población del censo se usa para distribuir unos 800,000 millones de dólares al año en fondos federales para atender las necesidades de residentes y ciudadanos (como la distribución de servicios públicos de educación, salud, etc.). También se usa ese conteo para dibujar los distritos electorales que determinan la representación política de los ciudadanos en el Congreso federal, las asambleas estatales o consejos municipales.

Según esas quejas, el mecanismo funciona así: la pregunta inhibiría a muchos inmigrantes de responder el censo por temor a ser identificados y discriminados por las autoridades. Por lo tanto, no se contarían entre la base poblacional de la zona. Eso reduciría el número de habitantes registrados en esa área, por lo que le corresponderían menos representantes políticos: a menos habitantes, menos representantes de elección popular. Por esto, algunos distritos podrían desaparecer y terminar siendo integrados con otros (con seguridad menos diversos, es decir más blancos y potencialmente más conservadores ).

Aunque no todos los habitantes voten (porque muchos pueden no ser ciudadanos con derecho al voto) los inmigrantes legales deben ser contados para poder determinarse las necesidades reales de un distrito. Las escuelas, por ejemplo, no pueden negarle educación a ningún niño por ley, sin importar su estatus migratorio.