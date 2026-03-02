Irán ¿Es legal el ataque a Irán o quién debe aprobar la guerra? Así se definen operaciones militares Esto es lo que puede definir el Congreso ante la guerra que el Gobierno de Donald Trump inició contra Irán.

Video Donald Trump, presente en ceremonia para homenajear a los caídos en la ofensiva contra Irán

El Congreso de Estados Unidos debatirá acerca de la autoridad del presidente Donald Trump para bombardear Irán.

Las principales observaciones a sus métodos son los soldados muertos, que hasta el momento van 4, cifra que admitió, podría crecer. Además la cantidad de dinero que está siendo gastado en el conflicto denominado Operación Furia Épica, contra Irán, se calcula en millones de dólares.

PUBLICIDAD

Pese a ello, para justificar la guerra, este lunes, Trump calificó a Irán como "un régimen con armas nucleares de largo alcance" y advirtió que "serían una gran amenaza" tanto para Estados Unidos como para los países de occidente.

Video "Tomó solo una hora": Trump comparte que EEUU aniquiló al liderazgo militar de Irán superando proyecciones

¿Son legales los ataques del ejército de Estados Unidos a Irán?

El Congreso es el único órgano que tiene la autoridad, según la Constitución de Estados Unidos, para declarar la guerra.

“La Constitución está concebida para impedir la acumulación de poder en una sola rama del gobierno —y en una sola persona dentro del gobierno”, dijo David Janovsky, director interino de The Constitution Project en el Project on Government Oversight, una organización de vigilancia.

“El Congreso es el representante del pueblo de una manera en que el presidente no lo es, aunque tendamos a centrarnos en el presidente”, agregó. “Necesitamos que los representantes del pueblo opinen sobre si nosotros, el pueblo, vamos a la guerra ahora mismo”, sentenció el experto.

Video Ofensiva en Irán | Petróleo y gasolina al alza ante ataques en el Estrecho de Ormuz y Medio Oriente

¿Cuántas veces el Congreso ha aprobado acciones militares?

En Estados Unidos, el Congreso tendría que aprobar cualquier operación militar, ya sea con una declaración de guerra o con una autorización para el uso de la fuerza militar, para avalar las acciones. Pero esto ha ocurrido pocas veces.

De hecho, el Congreso ha declarado la guerra apenas en cinco ocasiones en la historia del país, una fue en 1941, para entrar en la Segunda Guerra Mundial un día después del ataque a Pearl Harbor.

PUBLICIDAD

Luego el Congreso emitió una autorización para la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 y después en 2001 y 2002 para iniciar las guerras referentes al 11 de septiembre en Afganistán y luego en Irak.

Asimismo, el Congreso también creó la resolución de poderes de guerra durante la era de la Guerra de Vietnam, como una especie de herramienta de último recurso, utilizada para frenar a un presidente que emprenda incursiones militares sin aprobación del Congreso.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado prepararon resoluciones de poderes de guerra para votarlas esta semana.

Incluso Mark Warner, senador y el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, sostuvo que Trump, como presidente, “no tiene derecho a hacer esto por su cuenta”.