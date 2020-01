Cómo un libro (aún no publicado) de un exasesor de Trump complica al presidente en el juicio político

Según el informe, el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton revela en un libro que será publicado en marzo -cuyo manuscrito vio el diario neoyorquino- que Trump le dijo que no entregaría a Ucrania la ayuda de $400 millones aprobada por el Congreso hasta que el gobierno de ese país no anunciara que abriría una investigación sobre los negocios del hijo del exvicepresidente Joe Biden .

Las afirmaciones que, de acuerdo con The New York Times, hace Bolton en el manuscrito de su libro pueden reforzar la posición de algunos senadores republicanos que se han mostrado inclinados, aunque no convencidos, a la citación de testigos durante el juicio como Susan Collins, Mitt Romney, Lisa Murkowsky y Lamara Alexander.