Qué podemos esperar de la respuesta de México a los aranceles de Trump

Video Entran en vigor los aranceles a México y Canadá: los productos que se verán afectados

El gobierno de México anunció que tomará represalias "arancelarias y no arancelarias" contra los impuestos aduaneros del 25% que impuso el gobierno de Donald Trump a la importación de productos mexicanos, una jugada que expertos juzgan necesaria pero riesgosa para la segunda economía latinoamericana.

La presidenta Claudia Sheinbaum postergó hasta el domingo el anuncio de los detalles sobre esas medidas y adelantó que "de ninguna manera" iniciará "una confrontación económica o comercial" con su principal socio y destino de más del 80% de las exportaciones del país.

PUBLICIDAD

Los aranceles golpearán con dureza a la economía mexicana, pudiendo arrastrarla incluso a una recesión, afirman expertos, que no descartan que un acuerdo de último minuto pueda suspenderlos luego que Sheinbaum anunció que hablará con Trump el próximo jueves.

A continuación, los analistas responden a las interrogantes que se abren para la economía mexicana:

¿Cuál puede ser la respuesta de México a los aranceles de Trump?

Aplazar el anuncio de represalias hasta el domingo y la concesión de favores a Trump en semanas recientes indican que Sheinbaum mantendrá un tono conciliador y orientado a la negociación.

"Al no imponer aranceles de manera inmediata, como se hizo en Canadá, México todavía tiene esperanza de que se pueda negociar un acuerdo de último minuto y así cancelar los aranceles", dice Diego Marroquín, experto del centro de pensamiento Wilson Center en Washington.



A inicios de febrero, México logró suspender los aranceles por 30 días desplegando a 10,000 soldados en la frontera binacional y entregó la semana pasada a Washington a 29 grandes capos del narcotráfico, un hecho inédito en la cooperación binacional en seguridad.

De imponer aranceles, el equipo de Sheinbaum apuntaría a mercancías que se producen en estados republicanos —base electoral de Trump— como Texas, Nebraska o Iowa.

Otra opción, incluso, es no imponerlos apelando a la creencia en la "integración y el libre comercio en Norteamérica", señala Valeria Moy, directora del centro de pensamiento IMCO.

De apostar por medidas no arancelarias, Moy opina que "todo está sobre la mesa", desde restricciones para invertir en activos financieros mexicanos, hasta gravar utilidades de empresas o imponer visas a los estadounidenses.

PUBLICIDAD

¿Se hundirá la economía de México por culpa de los aranceles?

Un arancel del 25% "empujaría a la economía de México a una recesión en los próximos trimestres", según la consultora británica Capital Economics.

Una contracción del PIB del 1% este año "sería plausible" considerando además que el país "no cuenta con espacio fiscal" para impulsar a la economía mediante gasto público.

Desde 2023, México desplazó a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos.

" Con el arancel es muy probable que México caiga en recesión, por la alta dependencia de las exportaciones a Estados Unidos", señala Gabriela Siller, jefa de análisis económico del banco BASE.

Un 83% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y 26.7% del PIB depende de estos envíos, subraya la experta.

Los sectores automotor y electrónico están particularmente expuestos al gravamen pues más de la mitad de la demanda proviene del país vecino.

Video Sheinbaum dice que México está preparado para los aranceles de Trump: "Tenemos plan A, B, C y D"



Sheinbaum insiste, sin embargo, en que la economía mexicana resistirá.

Durante "la pandemia, el PIB se cayó casi 9%. Se perdieron más de 10 millones de empleos. Y en dos años se levantó el país", afirmó este martes.

¿Está muerto el libre comercio en América del Norte?

México y Canadá estaban protegidos, en teoría, contra los aranceles estadounidenses por el acuerdo de libre comercio que los tres países mantienen desde 1994 y que Trump renegoció durante su primer mandato (2017-2021).

Sheinbaum acusa a Washington de estar "violando" el tratado, pero se mantiene al mismo tiempo abierta al diálogo para resolver esta disputa.

PUBLICIDAD

Los aranceles "podrían destruir" el acuerdo comercial, advierte Marroquín. "No acabarán con el comercio tal como lo conocemos, pero la integración se verá afectada", añadió.

Diversos productos mexicanos, desde automóviles y electrónicos hasta artículos de belleza, zapatos, chocolates y otros alimentos se encarecerán para los estadounidenses.

Igualmente, los gravámenes amenazan acabar con la esperanza de la relocalización de grandes inversiones desde Asia a México para alimentar la demanda estadounidense, fenómeno conocido como 'nearshoring'.

"Es probable que este arancel disminuya el optimismo persistente" de seguir siendo "un beneficiario de la relocalización", señala Capital Economics.