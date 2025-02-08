¿Qué obtuvo EEUU de los acuerdos para suspender aranceles a Canadá y México? No mucho, según expertos

Video México despliega miles de militares en la frontera con EEUU tras el acuerdo entre Sheinbaum y Trump

Los aranceles con los que amenazaba el presidente Donald Trump contra Canadá y México, que ahora están en suspenso durante un mes, corrían el riesgo de hacer saltar por los aires la economía de Norteamérica.

¿Qué sacó Estados Unidos de sus acuerdos para pausar los impuestos a la importación contra las dos naciones? No mucho, según personas ajenas a la administración de Trump que han estudiado los acuerdos.

El presidente estadounidense se ha mostrado abiertamente beligerante con sus dos mayores socios comerciales. Sus órdenes de imponer un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de México y a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, con un impuesto menor del 10% sobre sus productos energéticos, crearon una repentina tormenta política y económica. Por otra parte, este martes entraron en vigor aranceles del 10% para China.

Al aceptar la pausa para México y Canadá, Trump ha podido decir a sus partidarios que negoció un acuerdo inteligente y declarar la victoria en la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Canadá tendrá un nuevo “zar del fentanilo”, y México se comprometió a desplegar 10,000 miembros de su Guardia Nacional.

La Casa Blanca envió un correo electrónico con 68 legisladores republicanos elogiándolo tras el anuncio de las pausas, pero muchas de las personas ajenas a la Casa Blanca que analizan el drama de los aranceles dicen que se logró poco, argumentando que las medidas adoptadas por los dos vecinos de Estados Unidos ya estaban en vigor o probablemente podrían haberse logrado sin los ultimátums de Trump.

Incluso los mercados financieros parecían encogerse de hombros ante el enfrentamiento con una modesta venta a la baja el lunes.

Lo que Canadá y México ofrecieron a Estados Unidos

Semanas atrás, Canadá ofreció 1,300 millones de dólares canadienses (unos 900 millones de dólares) para seguridad fronteriza con un paquete que incluía drones, helicópteros, más guardias fronterizos y la creación de un grupo de trabajo conjunto.

Este lunes, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo tras las conversaciones con Trump añadieron el “zar del fentanilo” y acordaron incluir a los cárteles mexicanos de la droga en la lista de organizaciones terroristas.

“Canadá no dobló la rodilla”, dijo a AP el primer ministro de Terranova y Labrador, Andrew Furey. “Hay un flujo tan pequeño de fentanilo hacia Estados Unidos desde Canadá que será difícil mostrar al presidente que ha habido una reducción gigantesca porque, para empezar, no hay un comienzo gigantesco en comparación con la frontera sur”.

Por otro lado, el equipo de Trump vio como una victoria que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aceptara estacionar a 10,000 miembros de la Guardia Nacional de su país en su frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, esas tropas están siendo esencialmente trasladadas de otras partes del país, en lugar de ser desplegadas recientemente.

La agencia AP observó a más de 100 miembros de la Guardia Nacional embarcando en un avión el martes por la mañana en la ciudad de Mérida, con destino a Ciudad Juárez. Otras unidades tenían previsto partir de Cancún y Campeche, mientras que se esperaba que otras se desplazaran por carretera hacia el norte.

Se unirían a los más de 10,000 soldados ya estacionados a lo largo de la frontera norte de México, cuya presencia ha sido incapaz de sofocar la persistente violencia en una región estrechamente controlada por el crimen organizado para permitir el contrabando de drogas, inmigrantes y armas.

“(Trump) No consiguió que Estados Unidos obtuviera mucho más de lo que ya tenía sustancialmente”, dijo a AP Josh Lipsky, director senior del Atlantic Council, un think tank de política exterior en Washington. Lipsky dijo que Trump podría haber logrado los mismos resultados sin la mala voluntad generada por las amenazas arancelarias.

El patrón de Trump de encontrar la forma de colgarse una victoria

Inu Manak, miembro de política comercial en el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que las amenazas arancelarias de Trump “ciertamente no eran necesarias”, pero sus objetivos al hacer las amenazas son “deliberadamente vagos para que pueda declarar la victoria independientemente del resultado”.

“Una victoria es cualquier cosa que Trump quiera que sea”, dijo. “No hay ninguna gran estrategia o explicación racional para lo que está haciendo. Es el caos por el caos”.

Trump a menudo desata el drama y luego intenta atribuirse el mérito de acciones que podrían no resolver los problemas subyacentes.

Por ejemplo, tras los recientes incendios forestales en Los Ángeles, Trump hizo un gran alarde de que el viernes se liberara agua de los embalses de California, a pesar de que el agua no fluye al condado de Los Ángeles. También se ha atribuido el mérito de las inversiones empresariales en inteligencia artificial anteriores a su presidencia.

Pero lo que también le importa a Trump es demostrar que puede hacer que otros actúen. Sus amenazas arancelarias de este año se hacen eco de lo que ha hecho antes, con resultados similares pero menos duraderos para México.

En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo similar con Trump para evitar otra amenaza arancelaria. En ese momento, López Obrador prometió 15,000 miembros de la recién creada Guardia Nacional para ayudar a detener el flujo de migrantes en la frontera norte y otros 6,500 en la frontera sur de México.

Trump publicó en X tras el acuerdo de 2019 que los aranceles “quedaban suspendidos indefinidamente”. Pero esta vez, México se compró solo 30 días más hasta que los impuestos pudieran comenzar.

La defensa de Trump de que su enfoque funciona

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre qué partes de su acuerdo con Canadá y México eran nuevas y qué podría producirse a partir de las próximas conversaciones.

Peter Navarro, asesor comercial de Trump en la Casa Blanca, dijo este martes en un evento de Politico que la amenaza de los aranceles significaba que menos ciudadanos estadounidenses morirían por la adicción al fentanilo.

Sugirió que podrían surgir concesiones adicionales de las conversaciones durante el próximo mes y que el enfoque de Trump hacia Canadá y México había tenido éxito.

“Cuando (el presidente) hace cosas y parece que las cosas son un poco caóticas, no lo son”, dijo Navarro. “Es un genio y cumple".

Navarro dijo que lo que Canadá y México habían ofrecido no era “menor” porque “es una cosa de 30 días” y podrían resultar más concesiones.

¿Construir o quemar puentes con los socios comerciales?

El riesgo para Canadá y México es que Trump podría fácilmente poner fin a sus suspensiones arancelarias y amenazar de nuevo con cobrar los impuestos a la importación.

Mientras que los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que los impuestos eran para detener las drogas ilegales, el propio Trump ha dicho que las conversaciones también necesitan abordar el desequilibrio comercial de Estados Unidos con sus vecinos.

Todo eso significa que otros países podrían ser menos propensos a confiar en Trump en el futuro.

“¿Amenazarías con quemar la casa de tu vecino amistoso para conseguir un poco de sal o azúcar de ellos?”, dijo a AP Daniel Beland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill de Montreal.

“El enfoque de negociación del presidente Trump es destructivo y erosiona la confianza. Es poco probable que la mayoría de los canadienses olviden lo que acaba de suceder, incluso si sus aranceles nunca se imponen a Canadá”.

