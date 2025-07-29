Cómo Ghislaine Maxwell está usando el revuelo sobre el caso Epstein en el gobierno de Trump para intentar su liberación

Video Trump sobre la isla de Epstein: “Nunca tuve el privilegio de ir. Lo rechacé”

El ruido alrededor de los registros del gobierno sobre el caso del fallecido financista y criminal sexual Jeffrey Epstein parece ofrecer una grieta por la cual la antigua socia y cómplice de Epstein en su esquema criminal, Ghislaine Maxwell, espera librarse de su sentencia a 20 años de prisión.

Tras las críticas contra el gobierno por la falta de transparencia con los registros del caso Epstein, Maxwell y sus abogados han visto una oportunidad para tratar de buscar alternativas para su liberación, ya sea con un perdón presidencial o a través de la anulación de su condena.

Este martes el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, publicó una carta enviada al representante James Comer, (republicano por Kentucky) y presidente del poderoso Comité de Supervisión de la Cámara Baja, sobre la citación hecha por esa instancia a la exsocia de Epstein para que comparezca el lunes 11 de agosto de 2025 para una declaración sobre el caso.

En su misiva, Markus supedita que Maxwell testifique ante el Comité y "coopere con el Congreso", a una lista de demandas que, de no ser cumplidas, significarían que "no tendrá más opción que invocar su derecho a la Quinta Enmienda" de la Constitución, que le permite no declarar en su contra en un caso penal.

Las condiciones incluyen desde no declarar desde la cárcel donde se encuentra en Florida a que se le conceda "inmunidad".

"Maxwell no puede arriesgar mayor exposición criminal en un ambiente cargado políticamente sin inmunidad formal", alega Markus.

La defensa de Maxwell también pide que las preguntas de los congresistas le sean entregadas por adelantado, "algo esencial para permitir una preparación apropiada y para identificar la documentación relevante para el caso, entre millones de páginas que podrían corroborar sus respuestas".

Una tercera petición es que Maxwell testifique "solo después de que la Corte Suprema resuelva su petición" de anular su condena.

Pero de entrada, el pedido de inmunidad parece que será rechazado por el Comité de Supervisión.

"El Comité de Supervisión responderá pronto al abogado de Maxwell, pero no considerará otorgarle inmunidad ante el Congreso para su testimonio", declaró un portavoz, reseñado por AP.

Maxwell pide a la Corte Suprema que se anule su condena

Mientras 'negocia' con el Congreso sobre el testimonio de Ghislaine Maxwell, con el valor que pueda tener para la investigación del caso, sus defensores también intentan por la vía judicial que la Corte Suprema anule su condena.

Este lunes se presentó una petición ante la Corte Suprema pidiendo la anulación, alegando que un acuerdo judicial de Epstein con el gobierno la protegía de cualquier proceso judicial relacionado con el caso.

Markus argumentó en su escrito que "a cambio de la declaración de culpabilidad de Jeffrey Epstein (...) 'los Estados Unidos, también acuerda que no presentarán ningún cargo criminal contra cualquier potencial coconspirador de Epstein'".

El acuerdo al que hace referencia la defensa de Maxwell es al que accedió Epstein en 2008 en Florida, cuando se declaró culpable de cargos estatales de abuso de menores, quedando registrado como un delincuente sexual, pero evitando una posible cadena perpetua.

Para los defensores de Maxwell, la exsocia de Epstein "no recibió un juicio justo" y, en principio, "nunca debió haber sido acusada", a la luz del acuerdo de culpa mencionado, explican en la carta enviada al Comité de Supervisión.

"Solo fue perseguida judicialmente después de que Epstein murió en 2019, cuando se convirtió en un conveniente 'chivo expiatorio'", asegura Markus.

¿Perdón presidencial en consideración?

El presidente Trump, en principio, intentó hacer desaparecer el caso de la opinión pública, haciendo llamados a pasar la página y llamando "débiles" y "estúpidos" a los republicanos que han reclamado más información sobre los archivos de Epstein.

Pero ante la insistencia y críticas recibidas desde sus bases conservadores por las promesas hechas, Trump tuvo que solicitar al Departamento de Justicia intervenir publicando información sobre el gran jurado del caso, con permiso de una corte, lo que fue negado parcialmente en un tribunal en Florida.

Al mismo tiempo, el fiscal general adjunto Todd Blanche (también exabogado de Trump) concertó dos entrevistas con Maxwell la semana pasada en su reclusión en Tallahassee. No se informó en detalle sobre la conversación, y Blanche solo dijo que "en el momento oportuno" se compartirán detalles sobre la información recolectada.

La fiscal general Pam Bondi había dicho apenas unos días antes que "si Maxwell tiene información sobre alguien que ha cometido crímenes, el FBI y el Departamento de Justicia escucharán lo que tenga que decir".

Por su parte, Markus dijo la semana pasada de los encuentros con el Departamento de Justicia que su cliente "nunca se detuvo, nunca invocó un privilegio, nunca se negó a responder. Respondió a todas las preguntas con sinceridad, honestidad y lo mejor que pudo", que versaron sobre 100 personas diferentes, según el defensor.

Y dijo, ante preguntas de la prensa, que "todavía no hay promesas", sobre si Maxwell podría recibir un potencial perdón o reducción de pena por parte de Trump.

El presidente, en una gira por Escocia el fin de semana, fue consultado este lunes sobre un posible perdón a Maxwell. Respondió diciendo que "se me permite hacerlo, pero nadie se me ha acercado con esa idea, nadie me ha preguntado al respecto".

Y reconoció que el tema está presente en las noticias, "pero en este momento sería inapropiado hablar de ello".

El presidente dijo este martes que Epstein le "robó" parte de su personal de mujeres jóvenes que trabajaban para él en el spa del resort de Mar-A-Lago, en Florida.

Y reconoció que una de las mujeres fue Virginia Giuffre, una de las más conocidas acusadoras de Epsteinj, que señaló al príncipe Andrés de Gran Bretaña de participar en la trama, y que se suicidó en abril de este año.

Trump alentó algunas teorías de conspiración sobre el caso Epstein, como la supuesta conexión del expresidente Bill Clinton y su esposa, la excandidada presidencial demócrata, Hillary Clinton, con la muerte de Epstein, ocurrida en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York por suicidio, según determinaron las autoridades.

Con información de AP.

