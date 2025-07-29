La nueva "explicación" de Trump a la ruptura de su amistad con Jeffrey Epstein

Video Trump sobre la isla de Epstein: “Nunca tuve el privilegio de ir. Lo rechacé”

El escándalo desatado por el intento del gobierno de cerrar el caso de Jeffrey Epstein sin sacar a la luz los archivos de la investigación sobre tráfico sexual de menores del financiero caído en desgracia y su supuesta lista de importantes clientes ha perseguido al presidente Donald Trump incluso en su viaje por Escocia.

Y es que allí, primero junto a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y junto al primer ministro británico, Keir Starmer, después, el presidente tuvo que enfrentar más preguntas de periodistas sobre el caso Epstein.

PUBLICIDAD

Con Starmer a su lado, Trump ofreció una nueva explicación a la ruptura de su amistad con Epstein: lo traicionó más de una vez, según dijo, le "robó gente" que trabajaba para él.

"Durante años no le hablé a Epstein. No le hablaba porque hizo algo inapropiado... Robó gente que trabajaba para mí. Le dije: 'No vuelvas a hacer eso'. Lo volvió a hacer. Y lo boté del lugar. Persona non grata. Lo eché, y fue así", dijo.



Esto contrasta con lo que recientemente había dicho Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, para explicar por qué se habían distanciado tras años de aparente amistad: "Lo cierto es que el presidente lo expulsó de su club por ser repugnante".

Trump había dicho en 2019 que Epstein era una figura habitual en Palm Beach, pero que los dos habían tenido una ruptura hace mucho tiempo y que no había hablado con Epstein durante 15 años.

Por qué el caso Epstein sigue persiguiendo a Trump

La versión oficial, cuestionada por las bases conspiracionistas de Trump, es que Epstein se quitó la vida en su celda de Nueva York en 2019 cuando esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Durante años, Trump dio dimensión a las conspiraciones sobre el asunto para sacarle rédito electoral. En campaña, prometió publicar los archivos con la supuesta lista de clientes de la red de Epstein, entre la que se supone hay prominentes personajes de la vida política y empresarial de EEUU.

Pero ahora el asunto se ha vuelto en su contra con la indignación desatada en sus bases con el intento del Departamento de Justicia de cerrar el tema sin hacer públicos esos documentos y los intentos posteriores del gobierno de desviar la atención a cosas como un supuesto intento de golpe de Estado del expresidente Barack Obama.



En otro intento por apaciguar a sus bases, Trump hizo algo que en otros presidentes hubiera sido virtualmente impensable: dio una orden a la fiscal general, Pam Bondi. En este caso, la instrucción fue que buscara la publicación de las transcripciones de los testimonios del gran jurado que investigó parte del caso.

PUBLICIDAD

La reacción de sus bases fue considerarlo insuficiente. Pero además, un juez federal ya rechazó la solicitud, que quedó pendiente de lo que resuelva un segundo juez.

Trump también dijo el lunes en Escocia que aunque está facultado para emitir un perdón a Ghislaine Maxwell, asociada y expareja de Epstein quien se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por cargos de abuso sexual, nadie le ha pedido que lo haga y sería "inapropiado" discutir el tema.

Con información de AP

Mira también: