Llamada entre Trump y Sheinbaum Hoy: ¿De qué hablaron presidentes de Estados Unidos y México?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono hoy 12 de enero de 2026 con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de los mensajes ambos en torno a la seguridad y el combate al narcotráfico.

Donald Trump ha anunciado la intención de combatir a los cárteles del narcotráfico por vía terrestre, luego de la intervención en Venezuela, donde fue capturado Nicolás Maduro.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha rechazado que exista la posibilidad de una intervención estadounidense en suelo mexicano.