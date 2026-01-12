Llamada entre Trump y Sheinbaum Hoy: ¿De qué hablaron presidentes de Estados Unidos y México?
El presidente Donald Trump habló con la mandataria de México, Claudia Sheinbaum. Aquí te informamos los detalles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono hoy 12 de enero de 2026 con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de los mensajes ambos en torno a la seguridad y el combate al narcotráfico.
Donald Trump ha anunciado la intención de combatir a los cárteles del narcotráfico por vía terrestre, luego de la intervención en Venezuela, donde fue capturado Nicolás Maduro.
Por su parte, Claudia Sheinbaum ha rechazado que exista la posibilidad de una intervención estadounidense en suelo mexicano.
¿De qué hablaron Trump y Sheinbaum?
En un mensaje en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo compartió algunos detalles de la llamada que tuvo con Donald Trump, en torno a México y Estados Unidos.
La presidenta de México compartió en su cuenta de X un mensaje luego de su conversación este lunes con Donald Trump. “Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.
Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultadosClaudia Sheinbaum