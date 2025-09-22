Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones

Video El presidente de la FCC dice que habrá más trabajo para la agencia tras la suspensión de Kimmel

La empresa de medios Paramount Skydance, propiedad de aliados de Donald Trump, está intentando hacerse de la compañía Warner Bros. Discovery, dueña de la cadena CNN y otras firmas de medios.

En días recientes medios especializados han reportado que Paramount Skydance, que recientemente se conformó tras una polémica fusión de Paramount Global, la empresa matriz de la cadena CBS, con la Skydance Media, preparan una oferta para hacerse de Warner Bros, Discovery.

La agencia Reuters, por ejemplo, reportó recientemente que Paramount Skydance, que además de CBS también es dueña de canales como Nickelodeon y Comedy Central, prepara una oferta multimillonaria para ampliar su poderío mediático.

De acuerdo con la agencia, la oferta cuenta con el respaldo de la poderosa familia Ellion, cuyo patriarca, Larry Ellison, dueño de la tecnológica Oracle, es un cercano aliado de Trump. Su hijo, David Ellison, es el director de Skydance.

Por qué fue polémica la fusión de Paramount y Skydance

La fusión de Paramount Global y Skydance estuvo envuelta en la polémica porque días antes de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en inglés), la cadena CBS anunció la terminación del programa encabezado por Stephen Colbert, un duro crítico de Trump.

La fusión ocurrió tras un pago de Skydance por 8,400 millones de dólares.

El fin del ‘Late Show with Stephen Colbert’, según Paramount Global, fue decidido por “razones financieras”, aunque el programa era líder en audiencias y había acaparado la atención por sus duras críticas y burlas hacia el gobierno de Trump.

De hecho, el anuncio también se dio dos días después de que Colbert criticara como un “gran soborno” un acuerdo entre Paramount y Trump para poner fin a una demanda interpuesta por el presidente en contra de CBS.

El acuerdo consistió en el pago de 16 millones de dólares a Trump a cambio de que acabara con una demanda por 20,000 millones de dólares que puso el presidente porque no le pareció correcta la forma en que el programa ‘60 Minutes’ editó una entrevista con la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris en la recta final de la campaña electoral.

Antes del acuerdo, varios periodistas de '60 Minutes' renunciaron al programa. En tanto, recientemente CBS nombró como su nuevo ombudsman a Kenneth Weinstein, cercano a Larry Ellison y a Trump. El cargo de ombudsman en los medios de comunicación regularmente tiene entre sus funciones la supervisión de quejas sobre contenidos editoriales, la mayoría de las veces los más controversiales.

¿Cuánto ofrecería Paramount Skydance por Warner Bros.?

Según un reporte del fin de semana de CNBC, medio especializado en finanzas, Paramount Skydance alista una oferta por 24 dólares por acción, lo que según especialistas sería una propuesta imbatible.

El reportero de CNBC, David Faber, dijo que la propuesta será financiada entre un 70% y 80% en efectivo con el respaldo de la familia Ellison. El resto será adquirido a través de acciones.

Por qué sería polémica la expansión de Paramount Skydance

Además de que la posible fusión de Paramount y Warner transformaría la industria de la cinematografía al unir a dos rivales históricos de la producción fílmica, también le daría el control de medios como CNN.

Desde el ascenso de Trump al poder en la primera ocasión, la cobertura de CNN sobre el mandatario ha sido muy crítica.

En respuesta, Trump ha calificado a CNN como un medio diseminador de “noticias falsas”. Usualmente se burla de la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kaitlin Collins, cuando ella le hace preguntas complicadas.

En muchas ocasiones Trump ha exigido que el medio despida a algunos reporteros que le cuestionan. No sólo lo ha hecho con CNN sino con otros periodistas que se atreven a cuestionarlo sobre temas polémicos o complicados.

En contraste, Trump a menudo alaba a los comunicadores que hacen preguntas alineadas con su agenda o que abiertamente lo halagan y le plantean preguntas ad hoc.

La controversia por el viraje MAGA de la FCC

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) en semanas recientes ha estado envuelta en la polémica por la forma en que su titular, Brendan Carr, un cercano aliado de Trump y promotor de las ideas ‘MAGA’, ha manejado el disenso en espacios críticos con el gobierno.

La semana pasada Carr causó controversia al lanzar amenazas en contra de la cadena ABC por mantener al aire al conductor de late night, Jimmy Kimmel.

En un podcast transmitido horas antes del anuncio de la suspensión de ‘Jimmy Kimmel Live!', Carr calificó esos dichos como “basura” para la cual la FCC "tendría soluciones que podríamos considerar".

Kimmel había dicho en su monólogo del lunes que la “pandilla MAGA” estaba "tratando desesperadamente de caracterizar" al sospechoso de asesinar a Charlie Kirk "como cualquier otra cosa, menos uno de ellos, y haciendo todo lo que pueden para sacar ventaja política de eso".

Horas después de las amenazas de Carr, las empresas Nextar y Sinclair, que operan filiales locales de ABC en el país, anunciaron que dejarían de transmitir el programa.

Esa medida culminó con el anuncio por parte de Disney, empresa matriz de ABC, de una “suspensión indefinida” del programa de Kimmel, quien ha sido crítico de Trump y usualmente se burla de la manera en que Trump gestiona su gobierno.

La repentina decisión de ABC sobre el programa de Kimmel fue celebrada por el presidente Trump, igual que había celebrado meses atrás la cancelación de The Late Show de Colbert.

Tanto Disney como Nexstar tienen asuntos pendientes con la FCC. Disney busca la aprobación regulatoria para la adquisición de NFL Network por parte de ESPN, y Nexstar necesita el visto bueno de la administración Trump para completar su compra de su rival de radiodifusión, Tegna, por 6,200 millones de dólares.

Para ambas compañías, reincorporar a Kimmel tras una suspensión podría provocar la ira de Trump.

La forma de actuar de Carr ha desatado exigencias de que renuncie por parte de los demócratas en el Congreso, mientras que algunos republicanos como el senador Ted Cruz, recientemente dijo que las amenazas del funcionario “son muy peligrosas”, por sus implicaciones sobre la libertad de expresión en el país.



