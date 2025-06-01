“Vamos rumbo a un Estado autoritario” con Trump: hablamos con el legendario periodista Lowell Bergman, exproductor de '60 Minutes'

La ofensiva del presidente Donald Trump contra medios de comunicación ha ido en aumento desde su retorno a la Casa Blanca.

Trump ha recurrido a tácticas conocidas como la de tratar de amedrentarlos a través de demandas multimillonarias. Uno de esos medios es la cadena CBS, propiedad del gigante del entretenimiento Paramount, a la que Trump demandó por 20,000 millones de dólares por supuestamente haber “editado” de forma favorable una entrevista con la entonces candidata demócrata, Kamala Harris.

CBS ha negado las acusaciones, pero en medio de las presiones, Bill Owens, productor ejecutivo de ‘60 Minutes’, el programa que difundió la entrevista, y Wendy McMahon, la presidenta de Noticias de la cadena anunciaron sus renuncias recientemente.

A raíz de estas tensiones, Univision Noticias entrevistó al legendario periodista Lowell Bergman, exproductor de ‘60 Minutes’, cuya investigación sobre la industria del tabaco fue parcialmente censurada en su momento por el medio. La historia detrás de la decisión de CBS de no difundir inicialmente una entrevista con el experto Jeffrey Wigand, crucial para la investigación, fue dramatizada en el filme ‘The Insider’, protagonizada por el actor Al Pacino en el personaje de Bergman.

Además de su trabajo en CBS, Bergman produjo por años investigaciones para el programa de documentales de PBS 'Frontline'. Luego fundó el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, que dirigió hasta su retiro de la academia en 2019.

En esta conversación, Bergman, ganador del Premio Pulitzer en 2004 por una investigación conjunta para el diario The New York Times, habla sobre las presiones que enfrenta CBS, los ataques de Trump contra la prensa y los riesgos de la diseminación de la desinformación en internet.

A continuación presentamos los fragmentos más importantes de la charla con el periodista, quien ahora está en proceso de producir un filme sobre la regulación del internet ante la diseminación generalizada de desinformación*.

Univision Noticias: Ha hablado sobre la regulación del internet y los medios ante la proliferación de desinformación, ¿cómo va su investigación sobre el tema?

Bergman: Parte de lo que mi investigación o informe trata es de cómo se transmitió inicialmente en los Estados Unidos. Y todavía está en los registros. Todavía está en la Ley de la FCC de 1934 que si tienes una licencia para transmitir, debes operar en interés público. Y eso significaba que podías y no podías hacer ciertas cosas. Y hasta 1988, las regulaciones que estaban en vigor tenían una vigencia de más de 60 años que habrían hecho imposible a Donald Trump. No hubiera sucedido.

UN: Pero en el contexto actual, ¿cree que algo así, hacer cumplir aquellas reglas, bajo la administración Trump controlando esas agencias sea algo positivo?

Bergman: Bueno, ese es el problema. Quiero decir, ahora tiene un comisionado de la FCC que quiere empezar a jugar con los aspectos regulatorios que (Ronald) Reagan había eliminado y recuperar cierta capacidad para aprobar licencias, en base a varios estándares, pero en este caso, los estándares de la administración Trump, no los estándares tradicionales históricos. Así que sí, es una situación peligrosa en ese sentido, de la misma manera que en la Unión Europea (UE), muchos periodistas y otras personas estaban preocupadas de que algunas de las regulaciones, particularmente la Ley de Servicios Digitales, pudieran ser utilizadas por un gobierno autoritario para básicamente manipular o destruir las noticias de los medios de comunicación. Entonces respondiendo a tu pregunta, no lo sé, pero lo que sí sé es que no hay manera en este momento de imaginar cuáles son los estándares o cuáles serán.

Creo que durante el último año, hemos entrado en una situación en la que lo que ya sabía que era una crisis está alcanzando potencialmente catastróficos. Para decirlo sin rodeos, si tenemos la opción de hacer una Tercera Guerra Mundial o cambiar nuestro comportamiento.

Pregunta: ¿Cree que hay alguna evidencia de que las personas que controlan las plataformas y las personas que las usan, que son una mezcla, estén buscando cambiar su comportamiento o simplemente dejar las cosas como están?

Bergman: No hay mejor ejemplo que la toma de posesión de Donald Trump, y se pudo ver, sentados justo detrás de la familia están los jefes de gente de las cinco empresas de ‘big tech’. Ya sabes, 4 grandes y Elon Musk y luego otro más. Tim, el jefe de Apple, no estaba sentado allí en ese momento, estaba un par de filas más atrás, al lado, con el propietario, uno de los propietarios de Google.

Pero el hecho de que esas personas se alinearan y en cierto sentido fueran suplicantes del nuevo rey para tratar de llamar su atención y cambiar su posición de haber querido ignorar a Donald Trump durante años o limitar abiertamente su discurso, por ejemplo, en sus plataformas, han cambiado.

Pregunta: Volviendo a las plataformas digitales y sus propietarios, ¿qué cree que está pasando con Musk en particular y el uso político durante las campañas de X y luego su uso abierto para difundir propaganda y desinformación?

Bergman: Mira, hace dos años, Musk le prometió a la UE, y tengo el video, que iba a cumplir con la Ley de Servicios Digitales justo cuando estaba en transición hacia la etapa de la aplicación de las reglas a nivel personal. El pequeño video fue hecho para hablar con él en San Francisco.

Pero, obviamente, no tenía intención de gastar el dinero ni de poner a la gente en su lugar para cumplir los requisitos. Ahora, hay una investigación en la UE que lleva más de un año en marcha sobre su incumplimiento. Esto podría provocar que no pueda realizar negocios en la UE.

Pero todo esto viene también después de que él, en particular, si recuerdas, estuvo en Brasil el verano pasado, antes de que se hiciera campaña para las elecciones aquí, pero él estaba allí. Algunos de los hombres de Trump habían ido allí para ayudar a (Jair) Bolsonaro, y en Brasil ocurrió algo muy extraño, como en Estados Unidos, donde Bolsonaro perdió las elecciones y luego (partidarios suyos) terminaron saqueando la capital.

Y Google y Meta invirtieron mucho dinero para impedir que el Congreso brasileño regulara internet. Y entonces intervino la Corte Suprema de Brasil. Y ese es un episodio que me interesa mucho en este momento y probablemente haré algo en esta parte del filme porque es el momento en el que, por primera vez, Elon Musk se enfrenta a la Corte Suprema de Brasil, a la que aparentemente se le dio el control sobre internet. Y lo sacaron del aire. Entonces inmediatamente después de eso, resuelto a ceder y pagar la multa, ¿a dónde fue?

Fue directamente a Pensilvania y gastó 250 millones de dólares en la campaña de Donald Trump. Y entonces entra él, entra Zuckerberg y así sucesivamente.

Entonces, ¿todo esto qué significa? Significa que ha habido una fusión entre los intereses de la mayor parte del universo tecnológico y los del gobierno. Sin embargo, creo que Musk ahora está aprendiendo que la postura de Donald Trump y lo que podría hacer son dos cosas diferentes.

Pregunta: ¿Cómo cree que se sitúa ese escenario en la era de Trump, con las principales empresas y compañías de medios tratando de difundir las noticias y su postura sobre la libertad de expresión digital?

Bergman: La red eléctrica, la primera de todas, las regulaciones para lo que llamamos transmisión analógica, es decir, radio y televisión, fueron alteradas y cambiadas antes de que existiera internet en 1988.

Y fue una decisión polémica que fue apoyada por las cadenas en ese momento, la cadena para la que trabajé en ese momento, y bueno, abiertamente dentro de las oficinas ejecutivas de ABC cuando Ronald Reagan tomó el poder, la gente estaba celebrando eso como porque iba a significar que en ese momento solo podías ser dueño de tres estaciones.

Podrías tener 100 afiliados, pero si fueras una red, podrías llegar a cinco. Pero la promesa de la administración Reagan fue que no habría límites. El problema con la administración Reagan fue el requisito que había sido confirmado por la Corte Suprema de que tú, como parte de la audiencia, podías presentar una queja ante la Comisión Federal de Comunicaciones.

Y podrías quejarte y decir que si tu nombre fue mencionado de manera despectiva, podrías quejarte y obtener tiempo para responder al aire o podrían recibir una multa o algo así. Y esa era una tradición que mantenía a la gente en línea cuando salían en televisión porque la plataforma conocida como estación en esos días podía, potencialmente arriesgar su licencia al permitirles hablar de esa manera. Algunos se quejaban de que era una forma de censura, pero era una censura diseñada para mantener el bien público, por así decirlo, no siempre tuvo éxito ni arriba ni abajo.

Pero básicamente fue la diferencia entre, digamos, la manipulación de las masas en la radio por parte de los nazis, por ejemplo, y lo que sucedió en Estados Unidos durante el mismo periodo de tiempo, y el manejo de cosas como el discurso de odio y la desinformación. Era una vieja tradición. Así que la eliminación de esas regulaciones dio como resultado que básicamente todo estuviera en venta.

Entonces, en 1988, una empresa llamada Clear Channel llegó y compró 1,000 estaciones de radio (ya no eran cinco), 1,000 se deshicieron de sus departamentos de noticias locales, pusieron radio hablada con un tipo llamado Rush Limbaugh y el resto es historia. Y los estándares continuaron bajando en términos de lo que podía transmitirse. Esto significa que se ha vuelto extremadamente difícil mantener una especie de equilibrio entre lo que el público sabe y lo que es verdad y lo que no es verdad. Y si no tienes esos valores fundamentales para dominar el sistema legal y la sociedad en general, todo se sale de control.

Pregunta: Esto me lleva también a la situación actual y a las acciones de la administración Trump contra los medios públicos. Por ejemplo, usted fue durante años corresponsal de PBS ‘Frontline’ y durante años trabajó también en el sector privado para el programa de revista '60 Minutes' de CBS, ¿qué piensa sobre lo que está pasando en estos dos escenarios?

Bergman: La gente está tratando de sobrevivir. Así que uno escucha historias de autocensura. El otro día había un filme sobre Art Spiegelman en la que se quitó el final porque tenía una caricatura despectiva de Donald Trump. Y si hubiera sido una caricatura despectiva de Joe Biden, no habría importado, ¿verdad? porque ya no tiene poder.

Si nos fijamos en el mercado para el proyecto que estoy tratando de hacer, mi mercado estará en otros países y tal vez aquí, pero vamos a tener que ser casi una guerra de guerrillas. Es lo opuesto de donde estaba cuando hice el documental ‘Murder Money and México’ que no se pudo ver en México.

En ese entonces repartimos casetes VHS en México y ocasionalmente hicimos una proyección aquí en Estados Unidos y ganó un premio y así sucesivamente y aquí. Así es como veíamos a México, como un lugar donde los medios estaban y el contenido estaba censurado. Ahora no se pueden ver cosas en Estados Unidos a pesar de que tenemos internet y a pesar de que es una locura. Quizás podría conseguir, alguien me ha dicho, quizás podría subir parte de mi filme a YouTube o algo así.

Así pues, en este momento Estados Unidos está abandonando su papel tradicional. No se puede predecir dónde vamos a terminar.

Pregunta: Leía un artículo sobre tu investigación sobre la industria del tabaco en ‘60 Minutes’ y que te causó problemas y resultó en lo que se ha descrito como autocensura. La historia parece repetirse en CBS. ¿Qué opinas de este tipo de paralelismo en ‘60 Minutes’ en CBS ahora?

Bergman: Bueno, digámoslo de esta manera, el dueño de CBS era dueño al 100% de la empresa Lorillard Tobacco y era una enorme fuente de fondos para la fortuna familiar, ¿verdad? Él era extremadamente rico. Su sobrino fue uno de los tipos que juró: "Creo que la nicotina no es adictiva".

Entonces, vamos a hacer una historia con un denunciante dentro de las industrias tabacaleras que dice que han estado mintiendo todo el tiempo. Manipulan y tienen un sistema para manipular la nicotina, lo que explica por qué Marlboro fue el mayor vendedor en el mundo en ese momento y todo tipo de cosas por el estilo. Y revelar todo eso, era demasiado peligroso para la corporación. Lo entendí. No me sorprendió particularmente.

Lo que me sorprendió fue el intento de la corporación, con el apoyo de mis superiores, de inventar una doctrina legal que explicara por qué no podíamos hacerlo, en lugar de decir simplemente: "No, esto no está saliendo bien", como ya habían hecho en otras historias, de las que nunca he hablado en público.

Pero lo que quiero decir es que la diferencia es que cuando tomé esos riesgos, las posibilidades también eran de que consiguiera otro trabajo en otro lugar. Había empresas dispuestas a hacer reportajes reales. Probablemente también tendrían sus propios límites. Pero a mí no me preocupaba ganarme la vida. No me preocupaba sobrevivir. Y hoy en día es todo lo contrario: la gente que está en ‘60 Minutes’ se resiste a lo que la corporación está tratando de hacer.

Y, de nuevo, con una fusión involucrada, como sucedió en el pasado, no podrían encontrar otro trabajo con un alcance similar y beneficios financieros similares a los que tienen ahora, ya que '60 Minutes’ se está reduciendo. Entonces, las últimas operaciones de noticias originalmente analógicas que aún existen están muriendo y no tenemos una forma de recrearlas o algo muy simple, y ahora quieren desfinanciar la televisión pública y NPR. Y ahí lo tienes.

Me refiero a que los elementos de algo como el periodismo de investigación, por ejemplo, dependen de un acuerdo no sólo sobre qué es un hecho, sino también sobre cuáles son los valores de la sociedad.

Pregunta: ¿Está actualmente en peligro real la libertad de prensa en Estados Unidos?

Bergman: Sí, es lo que vemos reportado, que es la situación financiera de la prensa o las demandas o que el gobierno va a hacer esto o hacer aquello. El gobierno también está intentando hacerlo con la educación superior.

Los medios de distribución están en manos de un pequeño grupo de personas que están principalmente interesadas en aumentar su riqueza. Solían tener estos lemas de "no hacer el mal" o algo por el estilo, pero luego repudiaron todo eso.

Eso es lo que ha pasado con la gente de dentro que conozco. Así que sí, estamos en un mundo diferente con un resultado potencial diferente. Yo solía decir abiertamente, y esto fue antes, justo antes de la pandemia, que nos encaminábamos hacia una guerra civil.

Ahora bien, no estoy tan seguro de que habrá resistencia física a lo que está sucediendo durante bastante tiempo hasta que los efectos de lo que está sucediendo se vuelvan insoportables.

Pregunta: mencionó una comparación entre la situación en México a finales o mediados de los años 1990 y cómo parece ser la situación actual hacia la que se dirige Estados Unidos ahora. ¿Qué dirías sobre esta situación en la que las cosas han evolucionado tan profundamente en EEUU?

Bergman: Hubo otra situación en Estados Unidos que viví de cerca, hace unos 50 años, un poco menos, cuando Richard Nixon fue reelegido con una victoria aplastante. En aquellos días se podía ver el vuelco, la presión sobre la prensa existente.

El Washington Post pasó seis meses haciendo artículos sobre Watergate y nadie los repitió. Quiero decir, hasta principios o finales de la primavera de 1972, cuando Nixon fue reelegido por una mayoría aplastante. Todavía estábamos en guerra en Vietnam, había bastante violencia en la calle, mucha más que hoy, por cierto.

Y luego a partir de ahí, entramos en una época en la que cosas como el periodismo de investigación, que a principios de los años 1970, la mayoría de los periódicos no hacía ese tipo de periodismo, con el tiempo fue aumentando cada vez más debido a las mentiras, los asesinatos, etc.

Pero floreció después de eso y se vieron todo tipo de leyes aprobadas, una ley aprobada que prohibía sobornar a funcionarios públicos en otro país. Estados Unidos aprobó la primera ley de ese tipo después de Watergate y comenzó a aplicarla y estuvo más o menos solo en ese aspecto durante unos 25 años. Estados Unidos aprobó leyes sobre la cantidad de dinero que se podía invertir en una campaña política. Y la lista de cosas continúa.

Revelamos los secretos de la CIA y las comunidades de inteligencia en audiencias abiertas en el Congreso. No todo, pero más de lo que México jamás tuvo. Así que lo que quiero decir es que ya hemos pasado por eso antes y hemos salido de ello.

Vamos rumbo a un estado autoritario aquí en Estados Unidos y tal vez no sea posible frenar este impulso.

Pregunta: ¿Ni siquiera una investigación como la del escándalo de Watergate?

Bergman: Bueno, en este momento el gobierno central está cuestionando la capacidad de los tribunales para hacer cumplir la ley, lo cual se remonta a los orígenes del gobierno. Así que aún no sabemos cuál es la respuesta a eso. La Corte Suprema ya le dio inmunidad.

Pregunta: Y por último, ¿crees que CBS tendrá éxito en la demanda que Trump presentó contra ella por 20,000 millones? ¿Crees que existen los elementos necesarios para que ganen?

Pedir tanto dinero es en sí mismo una revelación grandilocuente de la debilidad de la historia en sí. Lo que quiero decir es que la historia de la demanda, en primer lugar y en segundo lugar, la única razón por la que todo el mundo ha informado de esto es que el propietario de CBS quiere venderlo, quiere venderlo a un megagrupo de personas a favor de Trump.

*El contenido de la entrevista fue condensado para fines de claridad y extensión.

