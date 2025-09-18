Quién es Brendan Carr, el fiel seguidor de Trump tras las purgas de críticos del presidente en medios de comunicación

Video ABC suspende programa de Jimmy Kimmel por comentarios del caso Kirk: resumen de las noticias del día

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en inglés), encargada de regular la industria de medios de comunicación en el país y dar licencias a las televisoras del país para sus trasmisiones, ha acaparado la atención en los últimos días por las acusaciones de censura y presiones contra numerosos medios de comunicación.

Los señalamientos se desprenden de una serie de presuntas presiones contra medios de parte del titular de la agencia, Brendan Carr, un aliado del presidente Donald Trump que ha asumido las duras posturas del mandatario en contra de la prensa.

Uno de los episodios más recientes culminó con la decisión de la cadena ABC de suspender de forma indefinida el programa encabezado por Jimmy Kimmel, un duro crítico del mandatario, luego de que Carr amenaza con retirarle la licencia.

Horas antes del anuncio, Carr había expresado su desaprobación en torno a los comentarios hechos por Kimmel sobre Tyler Robinson, acusado de haber asesinado al comentarista ultraconservador, Charlie Kirk.

Kimmel había dicho en su monólogo del lunes que la “pandilla MAGA” estaba “tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier otra cosa, menos uno de ellos, y haciendo todo lo que pueden para sacar raja política de eso”.

En un pódcast transmitido horas antes del anuncio de la suspensión de ‘Jimmy Kimmel Live!, Carr calificó esos dichos como “basura” para la cual la FCC "tendría soluciones que podríamos considerar".

"Francamente, cuando vemos cosas como esta, podemos hacerlo por las buenas o por las malas", dijo Carr en el pdocast. "Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas, francamente, con respecto a Kimmel, o la FCC tendrá más trabajo por hacer”.

Quién es Brendan Carr y por qué es acusado de censura

Tras el anuncio de la suspensión del show, críticos del gobierno acusaron a la FCC de funcionar como un aparato de presión en contra de quienes cuestiona a la administración de Trump.

En una declaración difundida por congresistas demócratas en la Cámara de Representantes, los legisladores calificaron las presiones de la agencia encabezada por Carr como un “abuso de poder”.

"Ha deshonrado el cargo que ocupa al intimidar a ABC, el empleador de Jimmy Kimmel, y obligar a la empresa a doblegarse ante la administración Trump", dijeron sobre la gestión de Carr.

Antes de su nombramiento como titular de la agencia, Carr se había desempeñado como el republicano de mayor rango en la agencia.

Carr llegó en 2012 a la FCC, que es supervisada por el Congreso, primero contratado como abogado y luego se desempeñó como asesor del comisionado Ajit Pai en 2014.

Previamente, Carr fue abogado del despacho Wiley Rein LLP, con sede en Washington, y secretario del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito, según el perfil del funcionario en la página oficial de la FCC.

Tras el nombramiento de Pai como presidente de la comisión, Trump nombró a Carr como comisionado en su primera gestión presidencial. El sucesor de Trump, Joe Biden, lo volvió a nominar para el cargo de comisionado.

De vuelta en la Casa Blanca, Trump lo nombró comisionado presidente. El nombramiento ocurrió luego de que Carr asumió las duras posturas de Trump contra las plataformas digitales y algunos medios.

Carr, de hecho, redactó el capítulo de la FCC del polémico documento llamado Proyecto 2025 -del Trump buscó distanciarse durante las campañas-, que propone el desmantelamiento generalizado de muchas agencias federales del gobierno.

Tras asumir el cargo de comisionado presidente, Carr, quien en un inicio era considerado un aliado del dueño de Tesla, Elon Musk -ahora distanciado de Trump-, escribió en las redes sociales: "Debemos desmantelar el cartel de la censura y restaurar los derechos de libertad de expresión para los estadounidenses comunes y corrientes".

Luego de asumir el cargo, sin embargo, restableció quejas en contra de medios que se han distinguido por abrir sus espacios a críticos de Trump, como ABC, NBC y CBS.

La FCC durante la gestión de Biden había desestimado las quejas, alegando que las querellas violaban la Primera Enmienda, de acuerdo con el diario The New York Times.

Por esas medidas, Carr ahora enfrenta acusaciones de censura.

La sospechosa rapidez con la que ABC tomó cartas contra Kimmel

Uno de los elementos que ha desatado más suspicacia fue la rápida decisión de ABC, propiedad de la multinacional de la industria del entretenimiento Disney, de suspender el popular programa de Kimmel.

ABC lo anunció luego de que la empresa Nexstar Communications Group, que es la plataforma de trasmisión de estas televisoras, dijera que lo retiraría a partir del miércoles. Nexstar opera 23 filiales de ABC. El comunicado de ABC no especificó el motivo de la suspensión del programa.

Tanto Disney como Nexstar tienen asuntos pendientes con la FCC. Disney busca la aprobación regulatoria para la adquisición de NFL Network por parte de ESPN, y Nexstar necesita el visto bueno de la administración Trump para completar su compra de su rival de radiodifusión, Tegna, por 6,200 millones de dólares.

Para ambas compañías, reincorporar a Kimmel tras una suspensión podría provocar la ira de Trump.

Por su parte, Trump celebró la decisión de ABC de suspender el programa de Kimmel.

Los otros episodios polémicos que involucran a la FCC

La suspensión del programa de Kimmel se suma a otra medida anunciada hace unas semanas por la cadena CBS, por uno de los medios que han sido blanco de críticas -y acciones legales- por parte de Trump.

CBS anunció en julio que el programa del presentador de CBS Stephen Colbert, quien como Kimmel ha sido un duro crítico de Trump por años, saldrá del aire al final de la temporada en mayo.

La cadena dijo que la decisión se debió a “razones financieras”, pero analistas rápidamente especularon que en realidad la cancelación fue un gesto para que la FCC, encabezada por Carr, no obstruyera la venta de Paramount Global, la firma matriz del medio, a Skydance, propiedad de David Ellison, aliado de Trump.

Además, CBS había sido blanco de una demanda de Trump por 20,000 millones de dólares, quien acusó al programa 60 Minutes de haber editado de forma favorable una entrevista con Kamala Harris durante las campañas.

A principios de julio, Paramount Global llegó a un acuerdo con Trump para terminar con la demanda a cambio de un pago de 16 millones de dólares. Poco después la FCC autorizó la venta de Paramount a Skydance.

La decisión de terminar con el programa de Colbert ocurrió luego de que Colbert calificó el acuerdo entre Paramount y Trump como un “gran soborno”. Del mismo modo que celebró la suspensión del programa de Kimmel, Trump escribió en sus redes que estaba “feliz” por la decisión de CBS contra Colbert.

En aquel momento, Trump dijo que Kimmel sería el “siguiente” en salir del aire.

La amenaza de Trump a otros presentadores

En medio de la controversia por la salida del aire de Kimmel, Trump agregó en su publicación celebratoria por la decisión de ABC, que ahora solo quedan Jimmy Fallon, el conductor del late night principal de NBC, y Seth Meyers, cuyo programa se transmite después del de Fallon.

Ambos han sido críticos del mandatario y regularmente se mofan de sus pifias y declaraciones erráticas.

Meyers, en particular, dedica un segmento entero a criticar las acciones del gobierno de Trump a diario.

“Sus ratings también son pésimos. ¡Házlo, NBC!”, escribió Trump sugiriendo el despido de ambos.



