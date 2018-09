Brett Kavauanguh, el hombre que promete torcer a la derecha a la Corte Suprema de EEUU

El problema que destacan los liberales es que Kennedy no es cualquier juez conservador sino el que sirvió por muchos años de péndulo u oscilante entre la izquierda y la derecha de la corte para permitir que casos relacionados con causas progresistas recibieran el visto bueno del cuerpo, como la famosa decisión en el caso Obergefell vs. Hodges en el que Kennedy aportó el voto que permitió la legalización del matrimonio homosexual.

“Debemos tener presente que esa transacción ideológica significa que el presidente de la Corte (John) Roberts se convertiría en el voto péndulo. Si él no vota uniformemente con los magistrados a su derecha (y no siempre lo ha hecho en el pasado) entonces no hay garantía de una sólida mayoría conservadora”, afirma Ginn.