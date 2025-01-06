Biden llama a los estadounidenses a no reescribir, ni olvidar, el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021

Video Mike Johnson es reelegido como presidente en la Cámara de Representantes: así fue la votación

Aunque recibió a Donald Trump en la Casa Blanca y ha dicho que piensa asistir a su ceremonia inaugural, algo que el republicano no hizo con él, Joe Biden no quiso pasar por alto la nefasta efeméride del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del actual presidente electo irrumpió violentamente en el Capitolio de EEUU.

En una columna de opinión publicada el domingo en el diario The Washington Post, el demócrata advirtió que lo que hizo aquel día su predecesor y sucesor fue “una amenaza genuina a la democracia” que nunca debe reescribirse, pero tampoco olvidarse.

“Se ha llevado a cabo un esfuerzo incesante por reescribir, e incluso borrar, la historia de ese día, por decirnos que no vimos lo que todos vimos con nuestros propios ojos, por desestimar las preocupaciones al respecto como una especie de obsesión partidista, por justificarlo como una protesta que simplemente se salió de control”, escribió Biden en su columna y llamó a tener presente el adagio que dice que “ cualquier nación que olvida su pasado está condenada a repetirlo. No podemos aceptar que se repita lo que ocurrió hace cuatro años”.

El mandatario estadounidense, que se congratuló por estar garantizando una transición de poder pacífica y ordenada, como debe ser, al igual que toda su administración y que el propio pueblo estadounidense, insistió en recordar el 6 de enero de 2021 como “un día en el que nuestra democracia se puso a prueba y prevaleció” y advirtió que la democracia nunca está garantizada, ni siquiera en EEUU.

“Nunca debemos olvidar que es nuestra democracia la que hace que todo sea posible: nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras garantías, nuestros sueños. Y que corresponde a cada generación de estadounidenses defenderla y protegerla”, agregó.



El presidente también habló sobre el tema con la prensa la tarde del domingo y volvió a hacer declaraciones sobre la necesidad de recordar la gravedad de lo ocurrido hace cuatro años en un evento por la noche. Sobre Trump, quien instigó a los manifestantes aquel día a “luchar como el demonio” y marchar hacia el Capitolio , Biden dijo que sus acciones fueron “una amenaza genuina a la democracia”. “Tengo la esperanza de que lo hayamos superado”, agregó.

El mandatario recalcó su compromiso con la transferencia pacífica del poder y el respeto a la voluntad de los estadounidenses y aseguró que este 6 de enero todo transcurrirá en orden.

“La vicepresidenta de los Estados Unidos, fiel a su deber conforme a nuestra Constitución, presidirá la certificación de la victoria de su oponente en las elecciones de noviembre”, escribió Biden en el Post, contrastando con la actitud de Trump, que intentó sin éxito que su vicepresidente hace cuatro años, Mike Pence, impidiera la certificación de los resultados electorales, provocando incluso amenazas de violencia contra su persona por parte de los asaltantes .