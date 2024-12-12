Qué halló la investigación sobre el papel del FBI ante la insurrección de los simpatizantes de Trump el 6 de enero de 2021

El FBI debió haber hecho más para reunir información de inteligencia antes de los disturbios en el Capitolio, según un informe de un organismo de control publicado el jueves, que también dice que no había ningún empleado encubierto del FBI en el lugar el 6 de enero de 2021 y que ninguno de los informantes de la agencia estaba autorizado a participar.

El informe de la oficina del inspector general del Departamento de Justicia derriba una teoría conspirativa marginal presentada por algunos republicanos en el Congreso que acusa al FBI de haber jugado un papel en la instigación de los acontecimientos de ese día, cuando los alborotadores decididos a revertir la derrota electoral de 2020 del republicano Donald Trump ante el demócrata Joe Biden irrumpieron en el edificio en un violento enfrentamiento con la policía.

PUBLICIDAD

Un oscuro capítulo de la historia estadounidense

La revisión, publicada casi cuatro años después del oscuro capítulo de la historia que sacudió los cimientos de la democracia estadounidense, fue de alcance limitado, pero tenía como objetivo arrojar luz sobre preguntas persistentes que han dominado el discurso público, incluyendo si hubo fallas importantes de inteligencia antes del motín y si el FBI de alguna manera provocó la violencia.

Se trata de la última investigación importante sobre un día como ningún otro en la historia de Estados Unidos, que ya ha dado lugar a investigaciones del Congreso y acusaciones federales y estatales.

El informe ofrece una evaluación mixta del desempeño del FBI en el período previo al motín, y reconoce que el buró se preparó para la posibilidad de violencia y trató de identificar a "sujetos de terrorismo doméstico" conocidos que planeaban venir a Washington ese día.

Pero dijo que el FBI, en una acción que el ahora subdirector describió como un "paso básico que se pasó por alto", no pidió información relevante a los informantes de sus 56 oficinas de campo. Ese fue un paso, concluyó el informe, "que podría haber ayudado al FBI y a sus socios en la aplicación de la ley con sus preparativos antes del 6 de enero".

Además, el organismo de control descubrió que 26 informantes del FBI estaban en Washington para las protestas relacionadas con las elecciones el 6 de enero, y aunque cuatro ingresaron al Capitolio durante el motín, ninguno había sido autorizado por el buró para hacerlo ni para violar la ley o alentar a otros a hacerlo. Muchos de los 26 informantes sí proporcionaron información al FBI antes del motín, pero “no era más específica que, ni era coherente con, información” que el FBI había obtenido de otras fuentes.

PUBLICIDAD

El FBI dijo en una carta en respuesta al informe que acepta la recomendación del inspector general “con respecto a posibles mejoras de procesos para eventos futuros”.

La extensa revisión se inició días después del motín cuando el FBI se enfrentó a preguntas sobre si había pasado por alto las señales de advertencia o había difundido adecuadamente la inteligencia que había recibido, incluido un boletín del 5 de enero de 2021 preparado por la oficina de campo del FBI en Norfolk, Virginia, que advertía sobre la posibilidad de una “guerra” en el Capitolio. El inspector general encontró que la información en ese boletín fue ampliamente compartida.

El director del FBI, Chris Wray, quien anunció esta semana sus planes de renunciar al final del mandato del presidente Joe Biden en enero, ha defendido la gestión del informe de inteligencia por parte de su agencia. En 2021, Wray dijo a los legisladores que el informe se difundió a través del grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo, se discutió en un puesto de mando en Washington y se publicó en un portal de Internet disponible para otras agencias de aplicación de la ley.

"Comunicamos esa información de manera oportuna a la Policía del Capitolio y (al Departamento de Policía Metropolitana) no de una, ni de dos, sino de tres maneras diferentes", dijo Wray en ese momento.

Por otra parte, el informe decía que una fuente le dijo a la oficina de campo del FBI en Nueva Orleans entre noviembre de 2020 y principios de enero de 2021 que los manifestantes planeaban estacionar una "fuerza de reacción rápida" en el norte de Virginia " para estar armados y preparados para responder a la violencia ese día en DC, si fuera necesario".

PUBLICIDAD

Esa información se compartió con la Oficina de Campo del FBI en Washington, miembros de agencias de inteligencia y algunas agencias federales de aplicación de la ley el día antes del motín, encontró el inspector general. Pero no hubo indicios de que el FBI le haya dicho a la policía del norte de Virginia sobre la información, según el informe. Un funcionario del FBI le dijo al inspector general que no había "nada procesable o inmediatamente preocupante al respecto".

Un alijo de armas en un hotel de Virginia como parte de una “fuerza de reacción rápida” fue una pieza central del caso de conspiración sediciosa del Departamento de Justicia contra el líder de Oath Keeper, Stewart Rhodes, y otros miembros del grupo extremista de extrema derecha.

Desmintiendo una teoría conspirativa

La teoría conspirativa de que agentes de las fuerzas del orden federales tendieron una trampa a miembros de la turba se ha difundido en círculos conservadores, incluso por algunos legisladores republicanos. El representante Clay Higgins, republicano por Louisiana, sugirió recientemente en un pódcast que agentes que se hicieron pasar por partidarios de Trump fueron los responsables de instigar la violencia.

Por su parte, el exrepresentante republicano Matt Gaetz, quien se retiró de la nominación de Trump como fiscal general en medio del escrutinio levantado por acusaciones de tráfico sexual en su contra, envió una carta a Wray en 2021 preguntando cuántos agentes encubiertos o informantes estaban en el Capitolio el 6 de enero y si eran “meramente informantes pasivos o instigadores activos”.

PUBLICIDAD

Hasta ahora no estaba claro cuántos informantes del FBI había entre la multitud ese día. Wray se negó a decir durante una audiencia en el Congreso el año pasado cuántas de las personas que ingresaron al Capitolio y sus alrededores el 6 de enero eran empleados del FBI o personas con las que el FBI había hecho contacto. Pero Wray dijo que la “noción de que de alguna manera la violencia en el Capitolio el 6 de enero fue parte de alguna operación orquestada por fuentes y agentes del FBI es ridícula”.

Un informante del FBI testificó el año pasado en el juicio del exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, sobre su marcha al Capitolio con sus compañeros del grupo extremista, y describió cómo se comunicó con su supervisor mientras la turba de partidarios de Trump invadía el edificio. Pero el informante no estaba en ninguno de los chats de Telegram que se acusó a los Proud Boys de usar para planear actos de violencia en los días previos al 6 de enero.

Vea también: