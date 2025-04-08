Esa imagen con supuestas personas vestidas de Pikachu, Batman, el Joker y Spiderman NO es de las protestas en Turquía: fue hecha con IA

Tres diferentes herramientas de detección de IA analizaron que la supuesta foto es una creación digital.

Circula en decenas de publicaciones en Facebook una fotografía que muestra a Pikachu, Batman, el Joker y Spiderman supuestamente protestando en Turquía, en medio de las manifestaciones en contra del presidente de ese país , Recep Tayyip Erdogan. Esa imagen es falsa, porque fue generada por inteligencia artificial (IA).

Comprobamos que es una creación digital con el análisis de tres herramientas de detección de IA. Además, ningún medio turco o alguno en inglés o español con credibilidad informó sobre el supuesto “peculiar” suceso.

Esa es una creación digital

“Pikachu entrando al rescate de #Batman…Esto ocurrió en #Turquia [ sic] tras algunas protestas”; “Joker, Pikachu, Spiderman, Batman y otros personajes que se sumaron a las protestas en Turquía en contra de su presidente”, se lee en algunas de las publicaciones de redes sociales. La imagen muestra a Batman en el techo de una tanqueta frente a un cerco policial; all Joker corriendo, Pikachu a su lado con la bandera de Turquía en su mano izquierda, y a Spiderman junto al protagonista de Pokemón, supuestamente protestando en Turquía, pero no es real.

El artículo de ODA Tv muestra (imagen 11 de 13) la misma foto que circula en redes sociales con la afirmación de que esos personajes “se sumaron a la protesta”. En la leyenda del medio digital turco se lee: “Además de Pikachu, también se difundió rápidamente una imagen de inteligencia artificial con personajes de Batman, Joker y SpiderMan”.

Con el dato del medio digital turco, en elDetector pasamos la imagen de los personajes de cómics por tres diferentes herramientas gratuitas de detección de IA: WasitAI , Hive Moderation y SightEngine . Todas arrojaron que es una creación digital.

WasitAI concluyó que fue generada con IA: “Estamos seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por la IA”. Hive Moderation determinó con un 97% de probabilidad que es “probablemente contenido generado por IA o deepfake”. Y SightEngine, igual con un 97% de certeza, dio como resultado que es una creación digital.

Circula otra versión de la imagen de las personas disfrazadas de personajes de cómics, supuestamente incorporadas a las protestas, en las que se ve a Catwoman arriba de un camión policial, a Batman en el suelo y a Pikachu siendo arrojado al piso por un funcionario policial. Esa imagen también es una creación digital. Wasitai, SightEngine y Hive Moderation determinaron que fue hecha con IA, con entre un 98 y un 99% de certeza.

Sí hubo un hombre vestido de Pikachu que huía en una protesta, pero iba entre una multitud de gente

Entre el 27 y 28 de marzo de 2025 (hora Turquía), comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación un video donde se ve a manifestantes corriendo por una calle de noche, y entre la multitud se divisa a una persona disfrazada de Pikachu, el protagonista de Pokemón. El video de esa persona disfrazada fue verificado como auténtico por la agencia Reuters , que entró en contacto con Ismail Koceroglu, fotoperiodista de la Universidad de Akdeniz , de Turquía, y autor de las imágenes. Koceroglu confirmó que había hecho la grabación en Meltem, provincia turca de Antalya .

Las falsas publicaciones que muestran a Batman, Pikachu, el Joker y Spiderman, supuestamente protestando, comenzaron a circular entre el 27 y 28 de marzo y los días posteriores.

Conclusión

Es falsa esa imagen que muestra un Batman en el techo de una tanqueta frente a un cerco policial; al Joker corriendo, Pikachu a su lado con la bandera de Turquía en su mano izquierda, y a Spiderman junto al protagonista de Pokemón, supuestamente protestando en Turquía. La fotografía es una creación con inteligencia artificial. Lo comprobamos con las herramientas gratuitas de detección de IA: WasitAI, SightEngine y Hive Moderation. Además, en una búsqueda con palabras clave en Google en turco, español e inglés no hallamos ninguna información confiable que recoja las imágenes que circulan en redes sociales con Batman, Pikachu, el Joker, Spiderman y Catwoman, supuestamente participando en las manifestaciones contra Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

