El papa Francisco NO hizo un truco con un mantel en una catedral de EEUU: ese video fue manipulado

A horas del fallecimiento del papa Francisco, el 21 de abril de 2025, un usuario de X (antes Twitter) compartió un video asegurando que lo recordará por unas imágenes en las que se ve al pontífice acercarse a una mesa para dejar unas flores blancas y retirar un mantel con rapidez, sin derribar los objetos que hay sobre ella, como si se tratara de un acto de magia, que aparentemente provoca la sorpresa de los presentes. Aunque una parte del clip es auténtica y corresponde a la última visita papal a Estados Unidos, la escena del truco es falsa. Esa secuencia fue manipulada.

No sucedió

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imagen con Google Lens a partir de una captura del clip que estamos verificando. Entre los resultados, identificamos una transmisión en vivo publicada por The New York Times el 23 de septiembre de 2015 en su cuenta oficial de YouTube, fecha en la que el papa Francisco visitó la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington D.C.

Al comparar ambas imágenes, se observa que el papa llevaba la misma vestimenta y se encontraba en un entorno idéntico. En las imágenes originales, se le ve acercarse al altar y colocar una ofrenda floral sobre la mesa y dar unos pasos hacia atrás, pero en ningún momento retira el mantel, como sí ocurre en el video que circula en X. El audio de fondo tampoco coincide con el original.

Encontramos, además, que el fragmento editado formó parte de un segmento del programa de la comediante Ellen DeGeneres, publicado el 30 de septiembre de 2015 en su canal oficial de YouTube, una semana después de la visita papal, lo que evidencia que se trata de una broma.

La versión compartida por el usuario en X omite la introducción de la presentadora, y al carecer del contexto humorístico del programa, los internautas llegaron a creer que el papa Francisco realmente había realizado el truco del mantel.

Esta no es la primera vez que se desmiente ese video. En 2021, EFE Verifica, medio que forma parte de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), como elDetector, señaló que se trataba de un montaje.

Conclusión

Es falso que el papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025, haya retirado el mantel de un altar sin mover ninguno de los objetos sobre él durante su visita a Estados Unidos, como se muestra en un video compartido el mismo día de su muerte. En elDetector verificamos que el video fue manipulado, tras encontrar imágenes de su visita a la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington D.C., registradas en una transmisión en vivo de The New York Times, donde el pontífice hizo una ofrenda floral. En ningún momento de las imágenes reales se observa que haya retirado el mantel; solo se aleja del altar. Además, el clip editado formó parte de un segmento humorístico del programa de la comediante Ellen DeGeneres, contexto que el video difundido por un usuario en X omite. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

