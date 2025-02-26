Son engañosas esas publicaciones que dan a entender que el Papa Francisco “ya firmó su carta de renuncia” por su estado de salud actual

El Papa y todo lo que rodea su salud han sido objeto de desinformaciones.

Circula viralmente en Facebook la afirmación de que el Papa Francisco “ya firmó su renuncia”, producto de las complicaciones de salud que tiene , y que con ella “se abre la vacante” de líder de la Iglesia católica. Existe una carta de renuncia preventiva desde 2013, según dijo el propio Jorge Mario Bergoglio en 2022, pero El Vaticano no prevé actualmente, a 26 de febrero de 2025, la renuncia; por lo tanto es engañoso dar a entender que la carta es consecuencia de su estado actual o que se vaya a elegir un nuevo pontífice en lo inmediato.

Desde su ingreso en el Hospital Gemelli, de Roma, el pasado 14 de febrero , la salud del Papa ha sido objeto de desinformaciones como, por ejemplo, la circulación de una supuesta fotografía de él con mascarilla de oxígeno, que resultó ser una creación con inteligencia artificial (IA) y que ya verificamos en elDetector.

Las desinformaciones sobre la supuesta renuncia en 2025 del Papa Francisco circulan, al menos, desde el 19 de febrero , cinco días después de que fuese ingresado con una bronquitis , y el día en que los médicos informaron que sus análisis de sangre mostraban una mejoría y que había recibido a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni.

Dos cardenales desestimaron la supuesta renuncia

Con una búsqueda con palabras clave en Google, en español e italiano, no hallamos ninguna información oficial sobre una supuesta renuncia del Papa, como consecuencia de su estado de salud en febrero de 2025. En contraste, sí encontramos una información en Vatican News, la web oficial de noticias del Vaticano , en la que se recogía que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolín , declaró el 22 de febrero de 2025 al periódico Corriere della Sera que “lo único que importa es la salud del Papa” y que lo demás son “especulaciones inútiles”, haciendo referencia a los rumores sobre la supuesta renuncia del pontífice.

También hallamos una información de la agencia de noticias italiana Askanews, que recoge las declaraciones, el 25 de febrero de 2025, del expresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Angelo Bagnasco , quien decía que “no hay motivos para hablar de dimisiones ni para plantear hipótesis al respecto”.

Un artículo del diario El Tiempo, de Colombia recordó que en 2022 el Papa Francisco declaró en entrevista al diario ABC de España, que había redactado una renuncia preventiva en 2013. Con ese dato hicimos una búsqueda específica de la entrevista.

El 20 de diciembre de 2022, el medio español ABC publicó el titular: “El Papa Francisco: ‘He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico’”. En la entrevista el pontífice explicó: “Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: 'En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen'. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”.

En esa misma entrevista , el medio recordó que Pablo VI había dejado escrita su renuncia en caso de impedimento permanente, y el Papa recordó que Pío XII hizo lo mismo . Por tanto, no sería primera vez que un Papa hace una carta de ese tipo.

Conclusión

Es engañoso decir que el Papa Francisco “ya firmó su carta de renuncia” como consecuencia de su estado de salud, como afirman en redes sociales. Si bien existe una carta de renuncia preventiva desde 2013, según dijo el propio Jorge Mario Bergoglio en una entrevista en 2022, no es cierto que lo haya hecho durante su hospitalización por un cuadro de salud complejo en febrero de 2025. Dos cardenales desestimaron a distintos medios que se esté planteando la supuesta renuncia, y con una búsqueda con palabras clave en Google, en español e italiano, no hallamos nada al respecto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

