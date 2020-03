El periodismo en la era del virus

Cuando el presidente Trump dijo que esperaba que Estados Unidos "se abriera y estuviera listo para el 12 de abril " hubo mucho reportes periodísticos que pusieron en duda la intención de revertir las cuarentenas en el país. "Expertos en salud pública estaban horrorizados con la declaración del presidente", reportó The New York Times , "al amenazar con regresar a los estadounidenses a la vida pública al mismo tiempo que el virus alcanza su punto más alto".

Trump ha mentido tanto durante su presidencia -más de 16,000 veces, según el conteo del diario The Washington Post - que sus palabras y pronósticos en la peor crisis de su gobierno no pueden ser tomados muy en serio. Como cuando dijo que "mucha gente pensaba que (el coronavirus) iba a desaparecer en abril, con la llegada del calor" o que la pandemia " estaba bajo total control en nuestro país ".

Las mismas dudas surgen con el presidente de Brasil, Jail Bolsonaro, quien en un discurso comparó al coronavirus con una "gripita" . También dijo que "no había por qué cerrar las escuelas" cuando la mayoría de los afectados eran mayores de 60 años. Bolsonaro, aparentemente, no ha leído los reportes médicos que aseguran que los niños pueden infectar a sus padres, abuelos, hermanos, maestros y conductores de autobuses escolares.

No se debe sacrificar a una sola persona, sin importar su edad, para salvar las bolsas de valores de Nueva York, Sao Paulo y la ciudad de México. Lo que dice la razón es que la prioridad debe ser preservar vidas, no negocios. No se trata de generar pánico o de miedos infundados. Solo vean el alza en las cifras de contagios y muertes. Mientras no se aplane la curva de nuevos casos, no se puede regresar a la gente a las calles, oficinas y escuelas. Eso sería una gigantesca irresponsabilidad.