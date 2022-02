El calvario de la prensa mexicana, agravado por un AMLO en negación

Lo cierto es que México arrastra desde hace años una delicadísima crisis de libertad de expresión y derechos humanos que está debilitando fuertemente al sistema democrático. Con un agravante: el jefe de Estado se encuentra en negación, sin asumir la responsabilidad que le corresponde. Está claro que no hay soluciones mágicas ni respuestas sencillas para un problema de semejante magnitud. Pero es necesario que el gobierno reaccione, que reconozca el enorme desafío que tiene por delante. La retórica vacía solo confunde. No sirve de nada. Un primer paso indispensable pasa por aceptar la dimensión de la crisis que tiene en vilo al país. Hasta tanto México no vuelque el peso completo de su administración de gobierno y agote hasta el último suspiro de voluntad política para priorizar y atender de manera integral el tema de la violencia y la impunidad en la agenda nacional, el país continuará transitando un camino plagado de dificultades, con más muertes, más censura, más silencio. Y menos democracia.