Un llamado a vigilar las candidaturas contestatarias en Brasil

Como me dijo Sánchez, estas elecciones en Brasil son de vida o muerte no solo para las minorías y los afrodescendientes, sino también para el mundo entero porque se juega el futuro del Amazonas, el pulmón de nuestro planeta.

ás vibrante, genuina y alentadora de estas elecciones. No obstante, en la recta final del proceso electoral, simpatizantes de Bolsonaro han perpetrado ataques, incluso asesinatos, contra quienes consideren sus adversarios políticos.