Una crisis que ya no podemos ignorar

Aunque sería mejor pensar que esto es una coincidencia, la realidad es que no lo es. Cuando se trata de nuestros hijos, familias y su futuro, el informe de IPCC enfatizó algo que ya no nos podemos dar el lujo de ignorar: 13 millones de personas en el mundo han sido desplazadas por eventos climáticos extremos y los siguientes seremos nosotros, ya sea hoy, mañana, el próximo mes, o en los próximos cinco años, llegará de una manera u otra. Ya sea con el aumento de precios en los supermercados porque es mucho más difícil cultivar alimentos en medio de una sequía, o en nuestros empleos porque será físicamente imposible trabajar afuera, o porque no podremos respirar con tantos incendios climáticos, que arderán más cerca de nuestros hogares que de cualquier otro.