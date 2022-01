Un año de esperanza y de acción climática

Ahora, más que nunca, tengo esperanza. No porque tengamos un camino fácil por delante, sino porque tenemos una oportunidad única de seguir avanzando, de continuar construyendo los pasos necesarios que resultarán en una acción climática audaz y esencial; un avance hacia la justicia ambiental para todos nosotros. Tengo esperanza porque no estoy sola. Al igual que yo, el 74% de los latinos cree que el cambio climático es un problema muy serio, y el 79% dice que está empeorando. Aunque cambiar siempre es difícil, estoy esperanzada porque la mayoría en el Congreso comprende que la inacción no es aceptable . Tengo esperanza porque soy mamá y elijo creer que podemos hacerlo mejor, debemos hacerlo mejor y lo haremos mejor bajo el liderazgo del presidente Biden.