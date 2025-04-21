Toda la verdad se encuentra en la paradoja

El papa Francisco recibió al vicepresidente de EEUU, JD Vance, antes de impartir la bendición Urbi et Orbi el domingo en el Vaticano, un día antes de morir.

El papa Francisco murió durante la Pascua, cuando los católicos celebran el triunfo de la vida sobre la muerte. Fue primer papa latinoamericano y un feroz defensor de la justicia social y la aceptación de los más pobres del mundo, especialmente los migrantes. El legado de Francisco será escrito por historiadores más conocedores que yo.

Sin embargo, su fallecimiento pone de relieve una vez más la naturaleza de la vida como una paradoja: el último visitante oficial que recibió el papa fue el vicepresidente de Donald Trump, JD Vance, él mismo un converso al catolicismo, pero practicante de una fe católica muy diferente a la del papa.

Vance es un exponente del ala conservadora de la Iglesia católica estadounidense. Es el catolicismo de puntos de vista estrictos contra el aborto, creencias anti-LGBTQ+ y, sobre todo, poca o ninguna tolerancia hacia los inmigrantes "ilegales". Por otra parte, la fe del Papa lo obligó a decir abiertamente sobre el matrimonio gay: "¿Quién soy yo para juzgar?" Da la bienvenida al migrante indigente en refugios y comedores de beneficencia, mientras que voluntarios de Caridades Católicas llenan el interminable y complicado papeleo para presentar una solicitud de asilo. En su último discurso a los fieles, que tuvo que ser leído por otros porque estaba demasiado débil, el papa habló de la necesidad de proteger a los palestinos bajo asedio en Gaza, una súplica confesional cruzada de misericordia.

El día antes de su fallecimiento, el papa canceló su participación en una reunión bilateral programada formalmente con el vicepresidente, enviando a su número dos, el cardenal Parolin, a dar a Vance un severo sermón sobre el requisito de acoger al "extranjero" como lo hizo Jesucristo.

Luego, para sorpresa de todos, el Domingo de Pascua, día de la resurrección de Cristo, el papa accedió a recibir a JD Vance para ofrecerle un breve saludo y darle la oportunidad de fotografiarse con el… una aparente "victoria" para el vicepresidente estadounidense.

¿Por qué? Quizás la respuesta se encuentre en la paradoja.

Cuando era un niño en una escuela secundaria jesuita en Nueva York, un sacerdote comentó una vez en una clase de latín: "Recuérdense muchachos... toda la verdad se encuentra en la paradoja". No tenía ni idea de lo que quería decir, pero lo escribí y se me quedó grabado de por vida. La comprensión solo ha llegado con la edad. El último será el primero. Los débiles serán fuertes. Estas palabras de Cristo no tienen ningún sentido terrenal. En el vocabulario de Donald Trump, los "perdedores" no son "ganadores"; los que toman sin pagar no son los que ganan y tienen, y sobre todo, uno nunca "pone la otra mejilla".

Y, sin embargo, mientras el poderoso vicepresidente, el fiel acólito, adherente de la marca Trump de proyectar el poder de "Estados Unidos primero", se acercaba cautelosamente al pontífice moribundo como un suplicante. No se acercó con la vigorosa mano de un estadista extendida. En cambio, Vance tomó suavemente la mano de Francis y le susurró al frágil anciano: "Rezo por ti todos los días". Su lenguaje corporal evocaba a alguien que se acercaba a un jarrón de valor incalculable, pero delicado, que podría romperse si se tocaba con demasiada fuerza.

En ese momento reinó la paradoja.

Se piensa tradicionalmente que la Pascua es una época de milagros. Si bien es poco probable que, por algún milagro, la postura de JD Vance sobre la crueldad intencional y la ilegalidad de las desapariciones forzadas en las calles estadounidenses cambie, quizás la paradoja de su propia suposición de la debilidad de un suplicante en presencia de un anciano argentino impotente y moribundo aún puede presagiar que "los mansos heredarán la tierra". A lo mejor por eso el papa Francisco decidió recibir al final a JD Vance. Tal vez perdonó a J.D. Vance como Cristo perdonó a los que lo mataron. Tal vez el pueblo estadounidense aún pueda encontrar la compasión y la convicción para detener el asalto implacable de la administración Trump a las normas de bondad humana y decencia.

Quizás, toda la verdad se encuentra verdaderamente en la paradoja.