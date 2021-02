No es cierto que los apagones de Texas se deben al congelamiento de las turbinas de viento

Las fallas en la electricidad y los apagones que todavía se mantienen en Texas no se debieron a un fallo de la energía renovable que se nutre del viento y el sol, sino sobretodo a la congelación de instrumentos en plantas de energías no renovables como el gas natural, el carbón e, incluso, instalaciones nucleares. Sí se helaron unas turbinas de viento y eso es una parte del problema, pero no su principal causa: la mayoría de las fallas se explican también por una capacidad insuficiente de las plantas de gas natural para funcionar con las temperaturas invernales extremas.

El gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, dijo la noche del 16 de febrero, en el programa “Hannity” de Fox News, que los cortes de electricidad en Texas “muestran cómo el Green New Deal [una resolución del Congreso propuesto por demócratas en 2019] sería un acuerdo mortal para Estados Unidos”, y agregó que las energías que depende del viento y el sol se apagaron, que en su conjunto representan más del 10% de la red eléctrica del estado, y que eso “empuja a Texas una situación en la que hay carencia de energía en todo el estado”.

Pero la mayoría de la energía que se apagó - y que todavía tarda en restablecerse- proviene de fuentes no renovables -de combustibles fósiles-, como el gas, el carbón, y también las plantas nucleares, de acuerdo con Dan Woodfin, director senior de ERCOT, el Electric Reliability Council of Texas , que maneja el 90% del flujo de electricidad de ese estado. Su argumento lo refuerzan notas de prensa que esa organización ha difundido durante los días de la tormenta, expertos en energía e ingeniería consultados por medios estadounidenses y verificaciones de datos y hechos. Y el propio gobernador Abott había informado en un tuit del 15 de febrero que la capacidad de generación de algunas compañías se había congelado y que eso incluía a plantas de gas y carbón.

Por otro lado, el Green New Deal (El 'Gran acuerdo verde') no está vigente en Texas ni en el resto de Estados Unidos ni es una resolución vinculante; es decir, su cumplimiento no es obligatorio: si llegara a aprobarse, no se convertiría en ley. Es una propuesta de resolución que introdujeron en el Congreso la representante demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y el senador de ese partido Edward J. Markey, en 2019. Y que sea un “acuerdo mortal” para Estados Unidos no es algo verificable ahora, porque no es una norma vigente.

Esta es, traducida, la afirmación textual del gobernador Greg Abott a la que hacemos referencia:

“Esto [los apagones y el racionamiento de la electricidad] muestra cómo el Green New Deal sería un acuerdo mortal para Estados Unidos. Texas está bendecido con múltiples fuentes de energía como el gas natural y el petróleo y [la energía] nuclear, además de la energía solar y la energía del viento (…) Nuestro viento y nuestro solar [fuentes de energía] se apagaron y en conjunto representaron más de 10% de nuestro red eléctrica and empuja a Texas una situación en la que hay carencia de energía en todo el estado, que era energía que se repartía por esa organización ERCOT de la que hablabas. Como resultado, esto demuestra que los combustibles fósiles son necesarios para el estado de Texas, así como para otros estados, para garantizar que podamos calentar nuestras casas en invierno y enfriarlas en verano”.

La falla

ocurrió sobre todo en el sistema de gas natural

El martes 16 de febrero, Dan Woodfin, director senior de ERCOT, el Electric Reliability Council of Texas, mostró con datos que de los 45,000 megavatios de generación de electricidad que estaban caídos en todo el estado en ese momento, una minoría, 16,000 megavatios, provenían de fuentes renovables de energía, es decir, de fuentes solares y eólicas (generadas con el viento). En cambio, 30,000 de esos megavatios apagados –la mayoría- provienen de fuentes térmicas, es decir, de energías no renovables: gas, carbón y plantas nucleares, dijo Woodfin. Eso, además, representa casi el doble de la generación de las turbinas eólicas.

Woodfin dijo esto en una conversación telefónica con periodistas que citan Texas Tribune y Associated Press y Bloomberg , el 16 de febrero.

ERCOT es un operador independiente de energía que maneja el flujo de la electricidad a alrededor de 26 millones de usuarios, el 90% de la carga eléctrica del estado. El sistema eléctrico de Texas opera de forma independiente casi por completo, lo que significa que no puede conectarse a ninguna red vecina.

Woodfin informó, citado por Texas Tribune, que la tormenta de nieve en Texas provocó que se desconectara más de la mitad de su capacidad de generación en invierno, unos 45,000 megavatios, y que esa generación está “grandemente alimentada por el gas natural”, informa el reporte de ese periódico.

“Parece que mucha de la generación que se ha desconectado hoy se debe primeramente a asuntos en el sistema de gas natural", afirmó Woodfin en ese encuentro con periodistas el 16 de febrero.

Y aunque, sí, las heladas hicieron que algunas turbinas de viento se detuvieran, “ese ha sido el factor menos significativo en los apagones”, suma una nota de Bloomberg que atribuye esta afirmación a Woodfin, también el 16 de febrero. En cambio, “los factores principales” fueron “instrumentos congelados en instalaciones de gas natural, carbón e incluso nucleares, además de abastecimientos limitados de gas”, según la información de Woodfin que reporta Bloomberg. El director senior de ERCOT añadió que la energía ha tardado en restablecerse más de lo previsto debido a “una presión del gas natural”.

“Hemos tenido algunos problemas con prácticamente todo tipo de capacidad de generación en el curso de este evento de varios días”, dijo Woodfin.

En la última nota de prensa publicada en el sitio web de ERCOT, el 18 de febrero, los datos varían un poco en comparación con los que proporcionó Woodfin dos días antes, pero siguen indicando que la mayoría de la electricidad que está inoperativa proviene de fuentes de energía no renovable: “Un poco más de 40,000 megavatios de generación mantiene una interrupción forzosa debido a este evento del clima invernal. De esos, 23,500 megavatios es de generación térmica [de fuentes no renovables como gas, carbón y nuclear] y el resto es [de energía del] viento y solar”.

El 17 de febrero, a las 6 p.m., según otra nota de prensa de ERCOT, la proporción era parecida: 43,000 megavatios de generación de electricidad seguían desconectados y de ellos, 26,500 megavatios correspondían a fuentes térmicas de energía y cerca de 17,000 megavatios a energía de viento y solar.

Además, el propio gobernador de Texas, Greg Abbott, lo mencionó en un tuit del 15 de febrero: “La red eléctrica de Texas no está comprometida. La capacidad de algunas compañías para generar la energía se ha congelado. Esto incluye a los generadores de gas natural & carbón. Están trabajando en restablecer la generación. ERCOT & PUC [la Public Utility Commission de Texas, que supervisa a ERCOT] están priorizando a los consumidores residenciales”.

Ese mismo día, ERCOT llamaba a un racionamiento de la electricidad. “Las condiciones meteorológicas extremas provocaron que muchas unidades de generación - de todos los tipos de combustible- se desconectaran y dejaran de estar disponibles”, decía un despacho de prensa de la organización.

¿Por qué el gas?

El argumento de una capacidad insuficiente de las plantas gas natural y el congelamiento en sus instalaciones como principal responsable de los apagones y de la tardanza en la reconexión del servicio fue confirmado en verificaciones de hechos y datos de NBC News, Associated Press (AP) y Politifact.

AP y Politifact encontraron el mismo dato: en invierno, la electricidad que se genera de las turbinas de viento representan un 25% de la red eléctrica de todo el estado de Texas. La fuente de esta cifra son los reportes descargables sobre generación de energía eólica en la página de ERCORT . El número es superior al 10% que mencionó el gobernador Abbott en el programa "Hannity" de Fox News, al referirse al conjunto de las energías renovables que abastecen a la red eléctrica del estado, pero, de todas formas, las fuentes solares y eólicas no son mayoritarias en la generación de energía en Texas.

“No es que estuviéramos apoyándonos en esto [la energía solar y eólica) para transitar este evento. Tampoco habría sido capaz de salvarnos ni aunque estuviera operando al 100% de su capacidad ahora. Simplemente no tenemos suficiente”, dijo Joshua Rhodes, investigador asociado del Grupo Webber de Energía de la Universidad de Texas en la verificación de AP.

Michael Webber, un profesor de recursos energéticos de la misma universidad lo dijo de forma más directa al Texas Tribune: “Texas es un estado del gas [ is a gas state]”, dijo. “Y el gas está fallando de la forma más espectacular ahora”, agregó.

Politifact dio con este dato: el domingo 14 de febrero, el día de la tormenta, la demanda de electricidad llegó a los 69,100 megavatios, aunque el pico que previó ERCOT para este invierno fue de 67,529 megavatios, según un reporte que la organización difundió en noviembre, descargable en su página web. El pico de energía renovable (sumando la solar y la eólica) que ERCOT esperaba la temporada invernal, según esa misma predicción, era solo de unos 6,411 megavatios.

Y durante la tormenta en Texas las interrupciones de las plantas de carbón y gas natural fueron “al menos 10,000 megavatios más grandes de lo que esperaban en su escenario más extremo”, encontró la verificación de Politifact.

Mark Jacobson, director del programa Atmosphere/Energy y profesor de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Stanford, añade más argumentos en su comentario a AP: “Son realmente el gas natural y el carbón y [la energía] nuclear las que están proveyendo el grueso de la electricidad y ese es el grueso de las causas de los apagones”.

Lo habían advertido hace 10 años

El mismo reporte de Texas Tribune que citamos antes da detalles de una caída de la producción del gas natural en Texas, “lo que dificulta a las centrales de energía que tengan el combustible necesario para operar”. Si a principios de febrero los operadores producían a diario unos 24 mil millones de pies cúbicos de este combustible, el 15 de febrero llegaron a “entre 12 mil millones y 17 mil millones de pies cúbicos por día”, informa el artículo.

A eso se suma, continúa la nota, que las plantas de gas no tienen una construcción adecuada para soportar el frío. “Las líneas de captación se congelan, y los pozos se enfrían tanto que no pueden producir. Y las bombas utilizan electricidad, por lo que ni siquiera son capaces de levantar ese gas y ese líquido, porque no hay energía para producir ", citan a Parker Fawcett, analista de gas natural de S&P Global Platts.

Hace casi 10 años, en agosto de 2011, la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC son sus siglas en inglés), había advertido al estado de Texas que preparara sus plantas para las heladas, en un documento con recomendaciones que elaboró esa oficina a propósito de un evento invernal parecido al de estos días en Texas, en febrero de ese año. Entonces 4 millones de usuarios se quedaron sin electricidad en ese estado. La FERC es la agencia federal que regula la transmisión de electricidad, gas natural y petróleo en Estados Unidos. En ese informe de 2011 había determinado algo similar a lo que los expertos que citamos aprecian de lo que pasó en Texas ahora: “Los generadores no previeron de forma adecuada el impacto completo de un clima frío extendido y los altos vientos”.

¿Qué es el Green New Deal?

En febrero de 2019, la representante Alexandra Ocasio Cortez y el senador Edward J. Markey, ambos demócratas, introdujeron en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de resolución que reconoce “el deber del gobierno federal de crear un Gran Acuerdo Verde [ Green New Deal]”. El texto insta a la administración a que disminuya la dependencia de las energías que provienen de combustibles fósiles, y a que, entre otras cosas, “alcance una emisión neta cero de emisiones de gases de efecto invernadero [contaminantes de la atmósfera] a través de una transición equilibrada para todas las comunidades y trabajadores” , y “asegure para toda la gente de Estados Unidos, por las generaciones venideras, agua y aire limpios, (…) alimentos saludables, acceso a la naturaleza y un ambiente sostenible”.

La resolución no es vinculante, lo que significa que no es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si el Congreso de Estados Unidos la aprobara, “nada en la propuesta se convertiría en ley”, acota un reportaje de The New York Times.

Además, como dijimos, no se puede verificar si el acuerdo del Green New Deal “sería mortal para Estados Unidos” porque no está vigente y no se ha aprobado.

Conclusión

No fue la interrupción de las turbinas eólicas (de viento) congeladas lo que ocasionó los apagones en Texas. La principal causa de este evento es la falla en plantas de energía térmica (no renovable) como gas, carbón y también nucleares. El gas natural, el carbón y las plantas nucleares representan el grueso de la energía que se genera en Texas y, al disminuir su capacidad, se convierten el principal factor que contribuyó a los cortes de electricidad. Esto lo corroboraron el director senior de ERCOT, la organización que maneja el flujo de electricidad en ese estado, expertos en energía e ingeniería, y verificadores de datos y hechos.

La energía renovable (de viento y solar) representa una porción mínima en el abastecimiento de la red eléctrica de Texas.

Por otra parte, el Green New Deal no está vigente y ni siquiera aprobado, y si la resolución que está introducida en el Congreso de Estados Unidos recibiera la luz verde, no sería vinculante, es decir, no sería de obligatorio cumplimiento, ni tendría el mandato de una ley.

