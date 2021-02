Miles seguirán sin electricidad con un frío brutal en Texas: cómo la red energética le falló al estado

El panorama presentado este miércoles por el alcalde de Austin, Steve Adler, fue tan sombrío como incierto. "Lo que he escuchado es que no recuperaremos la generación hasta que las cosas se descongelen. Y eso podría ocurrir el viernes, podría ocurrir el sábado aquí en Texas", dijo a CNN. "Este es un lugar duro en este momento y no hay garantía de un alivio inmediato", enfatizó.