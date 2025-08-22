NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

El nombre “Chat Yipití” solo existe, a agosto de 2025, en redes sociales.

El supuesto nombre generó controversia en las redes sociales, porque el presunto origen era honor a la herramienta de inteligencia artificial (IA) de la emepresa Open AI . Cientos de comentarios dan como verídico el registro.

La Registraduría de Colombia desmintió la afirmación

“En una muestra de la influencia de la IA en la vida actual, pareja en Colombia registra a su recién nacida con el nombre de Chat Yipití”, “Una bebé en Colombia, recibió el nombre Chat Yipití, un homenaje a la tecnología” y afirmaciones similares se leen en redes sociales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aclara que no ha habido un registro con ese nombre. “Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre 'Chat Yipiti'. Asimismo, dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, Córdoba, sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular”.

No es la primera vez que las redes sociales generan desinformación y controversia con supuestos nombres puestos a bebés. En 2022, circuló una falsa lista con la supuesta prohibición del uso de determinados nombres en México.

Conclusión

Es falso que en Colombia se haya registrado a una bebé con el hombre de “Chat Yipití”, en honor a la herramienta de inteligencia artificial de Open AI. La afirmación viralizada en redes sociales y en algunos medios de comunicación, fue desmentida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, donde se había hecho, supuestamente, la inscripción. “No existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre 'Chat Yipití”', se lee. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

