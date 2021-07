La niña De Garay: el caso que los antivacunas usan para propagar miedo y falsedades

CrowdTangle , otra herramienta comúnmente utilizada por los fact-checkers para monitorear la desinformación en internet, también refleja la extensión de esta falsa narrativa. La búsqueda por un único enlace -un texto publicado por Fox News sobre el caso - ha generado más de 57,000 interacciones en Facebook. El titular trae una fuerte carga emotiva: “ Mom details 12-year-old daughter's extreme reactions to COVID vaccine, says she’s now in wheelchair.” (“Madre detalla los efectos adversos extremos de su hija de 12 años a la vacuna del covid y dice que ella está hora en silla de ruedas”).