Es falso que la vacuna contra el covid-19 provoca infertilidad en adolescentes

Una duda común que surgió entre los más de 600 comentarios en el post de Instagram de Univision Noticias sobre la autorización de la vacuna covid-19 de Pfizer para uso de emergencia en adolescentes es la aseveración de que puede causar infertilidad en adolescentes de 12 a 15 años. Esto es falso y, de hecho, es un bulo que hemos desmentido anteriormente.

Como hemos verificado en El Detector, “ las vacunas contra el covid-19 no causan infertilidad ” en mujeres y hombres, sin importar la edad que tengan.

El 11 de mayo, KSAT , un afiliado de ABC News, habló con el experto de medicina maternofetal del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, Patrick Ramsey , quien explicó que no había justificación para los temores de infertilidad en adolescentes de 12 a 15 años recibiendo la vacuna: "No hemos visto ninguna preocupación, en absoluto. Hemos visto a personas en los ensayos de la vacuna que se han quedado embarazadas, hemos visto a personas que se han quedado embarazadas después de las vacunas y no hemos visto ninguna preocupación en la población adulta con la capacidad de quedarse embarazada y ciertamente eso se aplicaría también a la población adolescente".

La infectóloga y directiva de la Sociedad Venezolana de Inmunología, Patricia Valenzuela, afirmó vía WhatsApp a El Detector que sobre “las vacunas de Pfizer-BioNTech, que es ARN mensajero, no está descrito que haya infertilidad, no hay modificación del genoma humano [el conjunto de instrucciones genéticas de una célula], no intervienen el núcleo de las células del sistema inmunológico”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han publicado información sobre el covid-19 en personas embarazadas o en periodo de lactancia y describen que, en general, “no hay pruebas de que las vacunas, incluidas las de covid-19, causen problemas de fertilidad”.

Existe una abundancia de desinformación en torno a las vacunas de covid-19 como las de Moderna y Pfizer de ARNm y sus supuestos efectos sobre la fertilidad, pero son falsas. Aquí en El Detector lo hemos verificado . Las vacunas de ARNm no causan infertilidad en los hombres ni en las mujeres.

No hay ninguna proteína de la placenta en las vacunas de covid-19 que, al ser inyectada, haga que nuestro sistema inmunológico cree anticuerpos contra ella o afecte al proceso de desarrollo del embarazo. Los expertos consultados para esa verificación dijeron que la proteína que lleva el ARNm , o ARN mensajero, es completamente diferente a la proteína de embarazo.

En esa verificación también encontramos un estudio malinterpretado sobre la fertilidad masculina , que hablaba sobre los efectos del covid-19 y no de las vacunas, y que se limitó a una muestra pequeña. Además, la vacuna de ARNm tampoco utiliza el virus vivo ni su contenido puede llegar a los testículos. Y no hay evidencias de que el resto de los ingredientes de las vacunas ARNm contra el covid-19 causen infertilidad en hombres y/o en mujeres.



La vacunación para adolescentes en EEUU comenzó el 13 de mayo . Se han vacunado 600,000 adolescentes durante la primera semana de la aplicación de la Pfizer, reportó la agencia Reuters , citando a Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta la fecha, según los datos que los CDC actualizan a diario , el 20 de mayo se han inmunizado más de 160.1 millones de personas de 12 años o más con al menos una dosis de vacunas contra el covid-19 en Estados Unidos y más de 125.4 millones tienen la vacunación completa.

Conclusión

Es falso que la vacuna autorizada a los adolescentes de 12 a 15 años cause infertilidad. Las vacunas ARNm contra el covid-19 no causan este efecto; ya lo hemos verificado en El Detector. Y, como nos indicó la especialista Valenzuela sobre la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech, no está descrito que estas vacunas afecten la fertilidad de los receptores.

Fuentes

