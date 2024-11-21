Cambiar Ciudad
Es falso que Nicolás Maduro haya afirmado que no reconocerá la victoria de Trump hasta que EEUU “entregue las actas electorales”

Usuarios de redes sociales han compartido la publicación con la afirmación errónea para criticar al mandatario venezolano.

IMG-20240612-WA0025.jpg
Por:
Abril Mulato Salinas .
La publicación incluye una foto del presidente venezolano durante una conferencia de prensa. <br>
La publicación incluye una foto del presidente venezolano durante una conferencia de prensa. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Alexander Zemlianichenko de Pool - AFP vía Getty Images (foto) / Captura de Instagram.

Una publicación en Instagram asegura que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que no reconocerá a Donald Trump como presidente electo hasta que Estados Unidos “entregue las actas electorales”. Sin embargo, eso es falso.

“Otra más de Maburro”, dice un mensaje que acompaña una fotografía del mandatario venezolano sentado frente a un micrófono con las manos cruzadas y vistiendo un traje azul marino, una camisa blanca y una corbata roja. Sobre las imágenes se lee la frase: “Nicolás Maduro anuncia que Venezuela no reconocerá a Donald Trump como presidente hasta que Estados Unidos entregue las actas electorales”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Maduro no dijo eso tras la jornada electoral

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos reportes de medios que informaron que Maduro reconoció el triunfo de Trump el 6 de noviembre de 2024, un día después de la jornada electoral en Estados Unidos. Una de las historias aseguró que las declaraciones del mandatario se hicieron para el canal Venezolana de Televisión (VTV).

Otra búsqueda con palabras clave en Google nos llevó a un video de 1:16 minutos que VTV publicó en su cuenta de Instagram, en el que se ve a Maduro hablando de los resultados electorales en Estados Unidos y algunas imágenes de Trump. En el clip, en el que se ve al presidente vestido con una camisa blanca con cuadros usando unos audífonos, Maduro muestra un comunicado de la Cancillería venezolana felicitando el triunfo de Trump con fecha 6 de noviembre de 2024. Al fondo, se distingue una pantalla de color morado en la que se alcanzan a ver las palabras: "Maduro Live de Repente” en letras amarillas.

Una nueva búsqueda con palabras clave nos llevó a una grabación compartida el 6 de noviembre de 2024 en el canal de YouTube de Nicolás Maduro titulada: “Nicolás Maduro | Transmisión de ‘Maduro Live de Repente’”.

Tras revisar la grabación, encontramos que a partir del minuto 39:00 –y durante siete minutos y medio– Maduro habló sobre el triunfo de Trump en las elecciones y expresó que ahora Trump tiene una "oportunidad de oro" para pacificar el mundo y cambiar las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, que, según él, han sido dañinas en el pasado.

El presidente destacó que, cuando Trump sufrió intentos de atentado contra su vida, no dudó en solidarizarse. “Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero”, dijo también.

Venezuela felicitó a Trump por su triunfo

Como en el video compartido por Maduro, el mandatario señaló que su gobierno había emitido un comunicado sobre el triunfo de Trump, hicimos una búsqueda en la web del ministerio de Relaciones Exteriores y encontramos un comunicado fechado el 6 de noviembre de 2024, titulado “Venezuela felicita al pueblo de Estados Unidos y al presidente electo Donald J. Trump”.

“La República Bolivariana de Venezuela felicita al pueblo de los Estados Unidos de América por las elecciones presidenciales celebradas el pasado 5 de noviembre de 2024, y al Presidente Electo Donald J. Trump por su victoria en dicho proceso”, dice el mensaje oficial.

La fotografía muestra una conferencia de agosto

También hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la fotografía de Maduro que se utiliza en la publicación no se tomó durante o después de las elecciones sino que data del 2 de agosto de 2024.

Disponible en la web de la agencia de fotografías Getty Images, la descripción de la imagen señala que se tomó durante una rueda de prensa que Maduro ofreció después de declarar ante la Cámara Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas.

Cuando Maduro felicitó a Trump por su victoria no vestía con un traje azul y corbata roja, como se le ve en la fotografía de Getty Images, sino con una camisa blanca con cuadros como lo mencionamos anteriormente.

Conclusión

Es falso que Nicolás Maduro haya dicho que no reconocerá el triunfo de Donald Trump hasta que Estados Unidos entregue las actas electorales. Tanto el mandatario venezolano como el ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano felicitaron al republicano por su triunfo en los comicios del 5 de noviembre de 2024 un día después. Además, la fotografía que se incluye en la publicación data de agosto de 2024, tres meses antes de que Trump ganara las elecciones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

