Es falso que Claudia Sheinbaum haya afirmado que no reconocería la victoria de Donald Trump hasta que se cuenten todos los votos

La publicación incluye un video de la presidenta en una conferencia el 6 de noviembre de 2024.

Publicaciones en redes sociales aseguran que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo en una conferencia de prensa que no reconocería a Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos hasta que no se contara “el 1% restante de los votos”. Los mensajes aseguran que en el caso de los comicios en Venezuela, la mandataria sí reconoció la victoria de Nicolás Maduro aun cuando no se había contabilizado ningún sufragio. Sin embargo, todo el planteamiento es falso.

El video de las publicaciones muestra un extracto de una comparecencia de Sheinbaum el 6 de noviembre de 2024 (un día después de la votación en Estados Unidos) en la que dijo que esperaría para emitir un comunicado oficial, pero no dijo que fuera necesario que se contaran los votos restantes para reconocer a Trump como presidente. De hecho, ese día – horas más tarde–- lo felicitó .

Por otro lado, cuando se dieron a conocer los resultados preliminares de las elecciones en Venezuela en julio de 2024, Sheinbaum también pidió esperar a que finalizara el conteo.

“La presidente socialista de México dice que no reconoce a Trump hasta que no cuenten el 1% restante de los votos. Pero reconoció a Maduro sin que haya presentado ni un solo voto. Lógica izquierdista”, dice una publicación en X, antes Twitter, que hasta el 12 de noviembre se ha replicado 24.000 veces y sumaba 1.9 millones de visualizaciones. El mensaje acompaña un video en el que se ve el fragmento de una conferencia de prensa en la que Sheinbaum está hablando.

“Nosotros vamos a esperar el día de hoy a que terminen algunos estados de contarse y poder ya dar el comunicado oficial. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan. Y también la posición de ambos candidatos, ¿no?; ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente esperar”, declaró la mandataria. Posteriormente aseguró a los mexicanos no tenían que preocuparse por los resultados de las elecciones estadounidenses.

La misma publicación ha circulado en Facebook.

La presidenta no dijo eso tras la jornada electoral

Desde elDetector buscamos en el canal de YouTube de la presidenta Sheinbaum y encontramos un video , de poco más de una hora y 48 minutos, con la conferencia de prensa del 6 de noviembre de 2024 de la que se extrajo el clip que estamos chequeando. Tras revisarlo, confirmamos que no dijo que no reconocería a Trump hasta que se terminaran de contar los votos restantes, pero sí que esperaría para emitir un comunicado oficial.

En el minuto 11:24, al inicio de la conferencia, se escucha a la presidenta decir que más tarde hablará de la elección de Estados Unidos y luego comenta: “Están las noticias de que ganó el presidente Trump, pero de todas maneras…” — es aquí cuando aparece el fragmento que se ha compartido en redes— “nosotros vamos a esperar el día de hoy a que terminen algunos estados de contarse y poder ya dar el comunicado oficial…”.

Además, el mismo 6 de noviembre, Sheinbaum felicitó a Trump por su victoria a través de las redes sociales. “Expreso mi más sincera felicitación a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos de América. En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral”, dijo en una publicación de X.

Con Venezuela, Sheinbaum también pidió esperar

Luego de que 28 de julio de 2024 se realizaran las elecciones en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, diera la victoria al presidente Nicolás Maduro con el 51.2% de los votos, países de América Latina y el mundo rechazaron el resultado divulgado. Colombia, Perú y Chile reclamaron un conteo "transparente" y Estados Unidos expresó su "seria preocupación" porque el resultado no reflejara la voluntad del pueblo.

Tras realizar una búsqueda con palabras clave en Google, encontramos reportes de medios que señalan que el 30 de julio de 2024, dos días más tarde de los comicios, Sheinbaum no había reconocido aún a Maduro como presidente reelecto. En su lugar, pidió esperar a los resultados finales de la elección y reconocer la autodeterminación de los venezolanos.

La misma búsqueda de palabras clave arrojó que el 15 de octubre de 2024, ya como presidenta en funciones, medios señalaron que Sheinbaum manifestó que será "imparcial" ante la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Maduro, pero que habían sido denunciadas como un fraude por la oposición. "Hubo un llamado después de la elección de Venezuela para que se transparentaran los resultados. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto", expresó la mandataria en conferencia de prensa.

Conclusión

Es falso que Claudia Sheinbaum haya dicho que no iba a reconocer el triunfo de Donald Trump hasta que no se contaran todos los votos en Estados Unidos y que cuando fueron los comicios presidenciales en Venezuela haya aceptado el triunfo de Nicolás Maduro sin que se hubiera mostrado un solo voto. En el caso de Estados Unidos, Sheinbaum dijo –un día después de la votación– que esperaría a las declaraciones de los candidatos y los resultados de algunos estados antes de emitir un comunicado oficial, y en su momento, justo tras las votaciones en Venezuela, también pidió esperar a que se terminaran de contar los votos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

