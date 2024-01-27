La NASA no ha alertado sobre una tormenta solar para febrero o marzo que ocasionaría un “apocalipsis de internet”

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio confirmó que no ha advertido sobre un "apocalipsis de internet".

Circula en Facebook un video , con más de 7,700 visualizaciones para el 25 de enero de 2024, que busca alertar sobre una supuesta tormenta solar que se produciría entre febrero y marzo de este año, y que afectaría las comunicaciones y el internet, derivando en un amplio apagón. Según explican, el acontecimiento ocasionaría un “apocalipsis de internet" y supuestamente ha sido referido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Pero no es así.

PUBLICIDAD

Si bien es posible que una enorme tormenta solar pudiera llegar a afectar las líneas eléctricas, es falso que se pueda predecir este fenómeno con semanas de antelación o que la NASA haya alertado sobre un “apocalipsis de internet”. Lo comprobamos con las respuestas de la NASA y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos. Pincha aquí:







"Científicos de todo el mundo están expresando su preocupación por el comportamiento reciente del Sol. Creen que una tormenta solar intensa puede ocurrir en 2024, pudiendo desencadenar lo que la comunidad científica llama ‘el apocalipsis de internet’. De acuerdo con expertos de la NASA y otras instituciones astronómicas, este fenómeno tendría el potencial de interrumpir las señales de internet en la Tierra, resultando en un amplio apagón que perjudicaría a los sistemas de comunicación en todo el planeta”, se escucha en el video de apoyo de la publicación en Facebook del 14 de enero que alerta sobre una posible tormenta solar en febrero o marzo.

Desde el Departamento de Comunicaciones y Divulgación de Heliofísica de la NASA explicaron por correo electrónico a elDetector que las tormentas geomagnéticas, o también llamadas tormentas solares , son algo normal y frecuente. “Cada semana compartimos un informe sobre el clima espacial de la semana anterior para que la gente pueda ver que las tormentas solares, las llamaradas y las eyecciones de masa coronal, son sucesos normales y representan muy poca amenaza para nosotros aquí en la Tierra (aquí está el de la semana pasada)”, escribieron.

PUBLICIDAD

En su respuesta, la NASA agregó que actualmente no es posible predecir tormentas geomagnéticas con varias semanas de antelación y precisó que “la NASA nunca ha dicho que habrá una tormenta geomagnética (de cualquier tamaño) en febrero o marzo” .

Las tormentas solares son “grandes explosiones en la superficie del Sol”, según explica el sitio web la NASA. “Esta actividad en la superficie del Sol –como las erupciones solares o las eyecciones de masa coronal (CME)– puede aumentar en gran medida la energía total transportada por el viento solar, así como su velocidad. También afecta a la intensidad del campo magnético interplanetario (IMF)” o la forma en que el viento solar interactúa con la magnetosfera (el campo magnético de la Tierra que protege al planeta de las cargas eléctricas y energía proveniente del Sol).

“Si bien la magnetosfera de la Tierra desvía la mayor parte de la actividad solar transportada por el viento solar, algunas partículas cargadas se filtran. Estas partículas energéticas provocan perturbaciones magnéticas, clasificadas como tormentas o subtormentas geomagnéticas”, se lee en el documento “Tormentas solares”, de la NASA.

La teoría del “apocalipsis de internet”

La teoría sobre “un apocalipsis de internet”, según explica The Washington Post, “ha capturado recientemente la imaginación en las redes sociales, lo que ha provocado una rápida difusión de información errónea sobre advertencias inexistentes de la NASA y especulaciones sobre lo que los hiperconectados podrían hacer consigo mismos en un mundo fuera de línea”.

PUBLICIDAD

En una búsqueda con palabras clave en Google hallamos que del “apocalipsis de internet”, que se menciona en la publicación de Facebook, se viene hablando al menos desde 2021 . Encontramos que la profesora asistente Sangeetha Abdu Jyothi, de la Universidad de California en Irvine, presentó en 2021 un estudio en el que investigó “el impacto de las supertormentas solares que pueden causar cortes de internet a gran escala que cubran todo el planeta y duren varios meses”.

Lo que plantea Abdu Jyothi es un escenario al que no pone fecha y que califica de “cisne negro” (metáfora usada por el escritor Nassim Nicholas Taleb en 2007 para referirse a hechos sorpresivos que causan un impacto profundo en la historia). El estudio apunta, principalmente, a evaluar la infraestructura de internet y su posible impacto en ese supuesto escenario para tomar previsiones. Utiliza como referencia el impacto causado por los mayores eventos solares de los que se tiene conocimiento, cuando todavía no existía la tecnología moderna: el Evento Carrington en 1959, y la gran tormenta electromagnética de 1921, que provocaron incendios en estaciones de telégrafos. No es una alerta.

PUBLICIDAD

Con la búsqueda de palabras clave en Google (en español e inglés ), no hallamos referencias de que la NASA, instituciones aeroespaciales o “científicos de todo el mundo” alerten sobre el “apocalipsis de internet”.

En su comunicación a elDetector, la NASA indicó que la actividad solar puede causar interrupciones menores en las señales de radio, GPS y comunicaciones, pero precisó que “nunca hemos publicado ninguna información o advertencia sobre un apocalipsis en internet”.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) también indicó por correo electrónico a elDetector que los fenómenos meteorológicos espaciales más extremos pueden tener impactos en la Tierra, causando daños a líneas eléctricas y paneles solares, pero que “el término 'apocalipsis ' no es apropiado para describir ni siquiera los impactos más extremos del clima espacial”.

Conclusión

Es falso que la NASA haya alertado sobre una supuesta tormenta solar que se produciría entre febrero y marzo de este año, que afectaría las comunicaciones y el internet. La afirmación circula en Facebook acompañada de un video que nombra lo que sucedería como el “apocalipsis de internet”. Desde el Departamento de Comunicaciones y Divulgación de Heliofísica de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio indicaron a elDetector que las tormentas solares (o geomagnéticas) son sucesos normales y frecuentes que no pueden predecirse con semanas de antelación y que “la NASA nunca ha dicho que habrá una tormenta geomagnética (de cualquier tamaño) en febrero o marzo” ni ha publicado o advertido sobre un “apocalipsis en internet”. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señaló que ni los impactos más extremos del clima espacial se pueden calificar bajo el término “apocalipsis”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

Fuentes

Consulta por correo electrónico con el Departamento de Comunicaciones y Divulgación de Heliofísica de la NASA. 23 de enero de 2024.

Consulta por correo electrónico con el Departamento de Asuntos Públicos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. 24 de enero de 2024.

National Geographic. Qué son las tormentas solares, cómo afectan y cómo prepararse para las próximas. 1° de diciembre de 2023.

NASA. Ciencia, Tormentas solares. Actualización enero de 2004.

Space Weather Life. Campo magnético interplanetario. Consultado el 23 de enero de 2024.

Sociedad Española de Astronomía. Magnetosfera. Consultado el 23 de enero de 2024.

Facebook NASA Sun Science. Informe Meteorológico Espacial. 21 de enero de 2024.

The Washington Post. ¿Está cerca el 'apocalipsis de internet'? Desglosando la ciencia de las tormentas solares. 28 de junio de 2023.

Búsqueda con palabras clave (en español) en Google. 23 de enero de 2024.

DW. Supertormenta solar podría causar "apocalipsis de internet". 7 de septiembre de 2021.

Universidad de California en Irvine. Sangeetha Abdu Jyothi. Consultado el 23 de enero de 2024.

The New York Times. “El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable”. 22 de abril de 2007.

NASA. Las predicciones de IA de la NASA podría dar tiempo para prepararse para las tormentas solares. 30 de marzo de 2023.

Asociación Meteorológica Española. La gran tormenta geomagnética de mayo de 1921. Consultado el 23 de enero de 2024.

PUBLICIDAD

Búsqueda con palabras clave (en inglés) en Google. 25 de enero de 2024.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos: