En ese enfrentamiento de 2005 que se registró en una concurrida calle de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, el blanco era Julio César Beltrán Quintero, quien se alió a la que llegó a ser una de las seis organizaciones criminales más grandes de México. Beltrán Quintero no alcanzó a ver esa expansión. Los sicarios de ‘El Chapo’ lo asesinaron “usando tantas balas que la cabeza estaba casi separada por completo de su cuerpo”, detalla un informe de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Si bien los detalles de algunas de estas ejecuciones se escucharán durante el juicio contra ‘El Chapo’ en una corte federal en Brooklyn, no son parte central del proceso penal en su contra. “No voy a dejar que se juzgue un caso de asesinato que involucra drogas”, dijo hace unos días el juez Brian Cogan, encargado del caso contra el narcotraficante mexicano. “Este es un caso de drogas”, enfatizó el magistrado.

Los fiscales, sin embargo, consideran apropiado exponer estas muertes para que el jurado sepa que el mismo hombre que ha pedido un tierno abrazo de su esposa es tan malvado que no le tembló la mano para ejecutar a quienes intentaron derrocarlo. Se espera que un testigo relate en la corte cómo el mafioso sinaloense habría ejecutado personalmente a miembros del cartel de Los Zetas en 2006.

Una muerte publicada en YouTube

No está claro cuántos homicidios fueron perpetrados por ‘El Chapo’, quien solía portar un rifle AK-47 dorado y una pistola con incrustaciones de diamante. Además de los supuestos asesinados de los dos Zetas, documentos judiciales mencionan que en otra ocasión se quedó con las ganas de matar a uno de sus enemigos.

Aunque el jefe del cartel ordenó que no mataran a ‘El Guacho’ sino hasta que él llegara, el reporte afirma que el lugarteniente no soportó la tortura y falleció antes de que llegara el capo. En un video publicado en YouTube, el cual ha sido colectado como evidencia, el joven con un ojo ensangrentado relata cómo es que terminó trabajando para los Beltrán Leyva.

Según su testimonio, un narcotraficante de mayor rango se lo ordenó en una llamada telefónica. “¿Y usted con quien está, chavalón (joven)?”, cuestionó aquel con dureza. “Pues yo estoy con su hermano -le dije- y con ‘El Señor’ (Guzmán Loera)”, relató ‘El Guacho’. “No, no, no, aquí vamos a estar con ‘La Prima’; usted va a estar con mi hermano o no va a estar con nadie”, relató que le exigieron.