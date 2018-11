EEUU vs. ‘El Chapo’: inicia el juicio contra el narcotraficante más poderoso del mundo

Este juicio comienza tres días después de que la Administración para el Control de Drogas (DEA) advirtió en su reporte anual que la extradición y el confinamiento en una prisión neoyorquina de ‘El Chapo’ no han minado el dominio territorial del cartel de Sinaloa en EEUU. Atrás de este sigue su acérrimo rival, el violento Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora una prioridad para la justicia estadounidense.

Por otro lado, la DEA alertó que sacar a Guzmán Loera del crimen organizado no detuvo la tendencia de la epidemia de opioides: en 2017 se rompió una vez más un récord con el fallecimiento de casi 30,000 persona por sobredosis. En tanto, al otro lado de la frontera la producción de heroína creció un 37% y hubo alrededor de 29,000 asesinatos, una cifra jamás registrada allá. Detrás de este panorama está un líder prófugo del cartel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien jamás ha pisado una cárcel.

Jurados sin rostros

Un juicio de más de $50 millones



“La exclusión de la prensa en un tribunal es innecesaria”, reclamó en una carta que el diario The New York Times envió a Cogan cuestionando tener que cubrir este juicio a través de una cámara. “Sin importar su calidad, un video no puede capturar toda la experiencia de observar los interrogatorios”.