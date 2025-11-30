La inseguridad y problemas con obras clave acechan los esfuerzos de México para el Mundial de la FIFA

Video Sheinbaum dice que no aceptará intervenciones militares de EEUU en México: las noticias del día

A poco más de seis meses de que México se convierta en uno de los tres países sede del Mundial de la FIFA, varias polémicas empañan el panorama de celebración que el gobierno busca proyectar rumbo a la justa deportiva.

Miles de desaparecidos, una una ola de crímenes de alto impacto, obras inconclusas y falta de infraestructura de calidad son algunos de los elementos que analistas y expertos consideran que ponen en entredicho el discurso festivo que el gobierno de México plantea como uno de los anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá.

Pese a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el país “está listo” para recibir el Mundial en junio de 2026.

“Queremos que la fiesta mundialista en nuestro país sea un momento de alegría. Este Mundial representa un momento muy especial para nuestro país”, dijo Sheinbaum a principios de noviembre acompañada de autoridades de la FIFA en México.

En el evento participaron jóvenes que presentaron una coreografía mientras jugaban con el balón oficial del torneo futbolístico, que según el programa iniciará con un partido inaugural en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Pero analistas y activistas sostienen que, lejos de estar “listo” para el Mundial, el país enfrenta serias crisis en materias de seguridad y justicia que contrastan con el discurso festivo que impulsan la presidenta y los gobernadores de los estados donde se llevarán a cabo los partidos.

“El gobierno quiere tapar todo por el Mundial”

En el estado de Jalisco, donde se llevarán a cabo cuatro de los 14 partidos programados en México, activistas han criticado que las autoridades insistan en recibir a la Copa del Mundo pese a la profunda crisis de desaparecidos que sufre el estado desde hace años.

La entidad, además de ser bastión del poderoso y sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos, es la segunda con el mayor número de personas desaparecidas en el país.

Según cifras oficiales, hasta la fecha se han reportado más de 14,000 personas desaparecidas tan sólo en Jalisco. El país en su conjunto tiene un registro de más de 133,000 personas desaparecidas, muchas de las cuales podrían haber sido raptadas por los carteles y reclutadas de manera forzada.

La crisis de desapariciones se profundizó en México a partir de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón ordenó una confrontación de las fuerzas federales con los carteles.

Ahora, con el Mundial en puerta, los reclamos en contra del gobierno estatal y de la administración de Sheinbaum se han acentuado a raíz del hallazgo de decenas de bolsas con restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en zonas cercanas al imponente Estadio Akron, donde ocurrirán los partidos del Mundial en Jalisco.

Raúl Servín, de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, dijo a Univision Noticias que el organismo ha encontrado al menos 400 bolsas con restos humanos, la mayoría cerca del estadio.

“Desgraciadamente ahorita el gobierno quiere tapar todo esto a raíz de que viene el Mundial y pues también no quieren que salga a la luz todo lo que estamos sacando”, dijo el activista.

La organización de Servín ha sido clave en el hallazgo de fosas clandestinas y de restos humanos que en algunos casos han contribuido a la identificación de personas que habían sido reportadas como desaparecidas.

Esa organización, por ejemplo, fue la que reportó en marzo el hallazgo de restos humanos y pertenencias en un rancho en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que según las autoridades funcionó como un centro de reclutamiento forzado del CJNG.

Para Servín, quien desde 2018 recorre morgues y fosas para encontrar a su hijo desaparecido, el hecho de que las autoridades se empeñen en que ocurra el Mundial representa una “ofensa y una burla” para los familiares de las víctimas del crimen organizado en Jalisco y el país.

“Somos una burla para el gobierno, tanto como para el de México como aquí el de Jalisco”, dijo Servín. “Lo ideal es que no se lleven a cabo los partidos aquí en Guadalajara, porque realmente hasta los extranjeros vienen a correr peligro por tanta impunidad que hay”.

Por los niveles de inseguridad, dijo Servín, los extranjeros no deberían ir a Jalisco, ya que al hacerlo correrían mayor peligro por su alto poder adquisitivo. “Todos ellos también corren un gran peligro, ya que ellos de alguna manera si cuentan o están en buen estado económico, corren más peligro ahora que nosotros”, dijo Servín.

Según la FIFA, la organización ha trabajado por al menos tres años con las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de los aficionados que visiten México para los partidos.

“Todo puede pasar”: la incertidumbre rumbo al Mundial en México

Lo que México hace ahora, promoviendo ante el mundo una imagen de seguridad, ya lo hizo en 1968, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz impulsaba la celebración de las Olimpiadas mientras reprimía a estudiantes que protestaban contra el autoritarismo, dijo a Univision Noticias, Francisco Martín Moreno, escritor y analista mexicano.

Martín Moreno, especializado en el género de novela histórica, agregó que en lugar de impulsar la realización del Mundial, el gobierno de Sheinbaum debería enfocarse en garantizar oportunidades para los jóvenes y la seguridad para la población en general.

Para el autor, quien recientemente publicó la novela 'Tiempos Malditos', donde analiza las raíces históricas de México y la llamada Conquista española, es preocupante que el Mundial ocurra en medio de un creciente descontento contra el gobierno que se vio reflejado en una megamarcha el 15 de noviembre en la capital.

Uno de los mayores reclamos que fueron planteados durante la manifestación fue el de la seguridad, particularmente después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre.

El asesinato conmocionó al país porque Manzo había exigido a Sheinbaum mayor seguridad para él y su equipo, después de que su gobierno entró en una confrontación directa contra los carteles, a los que acusó de extorsionar a los productores de aguacate en Michoacán. Las indagatorias hasta ahora indican que el CJNG pudo haber estado detrás del ataque que acabó con la vida de Manzo.

Luego de la marcha, llamada de la 'Generación Z', las autoridades de la Ciudad de México han enfrentado cuestionamientos por la forma en la que algunos de los policías golpearon a manifestantes que participaban de manera pacífica. El gobierno insiste en que no hubo represión.

Un grupo de los manifestantes, que ha sido denominado por la prensa como un “bloque negro” porque llegaron vestidos de negro y encapuchados, se enfrentó con los policías, hiriendo de gravedad a algunos de ellos. Además se registraron saqueos de negocios en el centro de la ciudad, donde se concentraron los manifestantes.

Martín Moreno dijo que es alarmante que la protesta coincidió con un paro estudiantil declarado en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace varias semanas. “Hay alguien que está armando este paro universitario hoy en México de cara al campeonato Mundial de fútbol. Esto me preocupa”, dijo.

Obras inconclusas en Monterrey y miles de baches en la Ciudad de México

Además del creciente descontento social por la crisis de inseguridad, las ciudades de Monterrey, en Nuevo León, y de la Ciudad de México, enfrentan retos en materia de infraestructura que han generado cuestionamientos en contra de las autoridades.

Por ejemplo, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, tuvo que replantear el cronograma del proyecto de construcción de dos líneas adicionales del Metro de Monterrey que inicialmente había prometido concluir antes del Mundial.

Pero ante la falta de presupuesto, el gobierno estatal anunció el año pasado que las obras no quedarán listas para funcionar para esa fecha, sino hasta 2027, cuando el gobernador concluya su administración. Hace unas semanas las autoridades dijeron que trabajarán a marchas forzadas, pero para terminar con los cierres viales que actualmente hay para colocar la maquinaria que construye las líneas.

Esas líneas habían sido inicialmente planteadas como una posible alternativa de movilidad para quienes visiten la ciudad durante los cuatro partidos que están programados ahí por lo cual, ante el retraso, sólo estará disponible el sistema antiguo del Metro, que enfrenta serias deficiencias.

En la capital, gobernada por Clara Brugada, las autoridades han tratado de resolver el creciente problema de los baches en múltiples vialidades de la ciudad, donde el gobierno contabilizó en marzo más de 180,000 hoyos en las calles.

Según el gobierno han sido tapados más de 120,000, pero la ciudadanía parece no notar el cambio, ya que en colonias de alta concentración turística como Roma y Condesa hay calles severamente afectadas por los baches. De acuerdo con la administración de Brugada, el plan de reparaciones concluirá en mayo de 2026, un mes antes del inicio del Mundial en México.

