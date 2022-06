El plan para asesinar al narco ‘Rey’ Zambada y a un exjefe policial por órdenes de Genaro García Luna

- Preso: Él podría ayudar mucho, te lo digo.

- García Luna: Eso es porque ahora ‘Greg’ puede hacer el (no se entiende). Tú sabes, conozco a ‘Greg’. (No se entiende) porque ellos se fueron por su lado y ahora están del otro lado… Yo tengo gente que vive en Corea y tengo (no se entiende) que tú puedes decir, porque si no te explico cómo funcionan.

(Continúa la conversación)

- García Luna: Ellos matan gente.