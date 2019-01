El testimonio más esperado del juicio del siglo, el del propio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, no se escuchará en una corte federal en Brooklyn, acelerando el inicio de las deliberaciones del jurado. Tan pronto como este viernes, los 12 miembros del panel analizarían si el exjefe del cartel de Sinaloa debe pasar el resto de su vida en una prisión por 11 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas.

Después de que la Fiscalía federal dio por concluida este lunes la presentación de más de 50 testigos, incluyendo exsocios del capo y agentes del orden que investigaron su imperio criminal, el juez Brian Cogan le preguntó al acusado sobre su intención de comparecer o no ante el tribunal.

Guzmán respondió que no usará ese derecho. “Señoría, yo y mis abogados hemos hablado de esto y me lo reservaré”, dijo Guzmán. Fue la primera vez que el jurado lo escucha hablar en persona.

“Sí, no voy a declarar”, contestó ‘El Chapo’.

Para confirmar que esa decisión no se basaba solo en lo que le habían aconsejado sus abogados, el juez Cogan le inquirió nuevamente si estaba seguro. “Me aconsejaron al respecto y estoy de acuerdo con ellos”, respondió Guzmán.

La incertidumbre sobre el testimonio de Guzmán se extendió hasta la tarde de este lunes. Su nombre aparecía al final de la lista de personas que podían comparecer a su favor. Su abogado principal, Eduardo Balarezo, informó el viernes que no daría a conocer previamente los nombres de “ningún testigo” ni si su cliente testificaría “hasta que llegue el tiempo de informar a la corte” tal decisión.

¿Culpable o inocente?

Hace unos días, un jurado le confesó al juez que un familiar le había comentado que leyó en el periódico New York Times un artículo que mencionaba la posibilidad de que ‘El Chapo’ se sentara en el estrado de los testigos. Pero Cogan decidió no excusarlo considerándolo un incidente menor y al confirmar que otros miembros del panel no sabían nada sobre el contenido de tal publicación.