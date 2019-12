Los LeBarón pedirán respuestas a AMLO: momentos clave desde la masacre hasta el plan de Trump con los cárteles

No está claro el impacto, si es que lo tuvo, del pedido hecho recientemente por los LeBarón a la Casa Blanca para que Trump hiciera precisamente eso. Pero, el llamado, generó polémica en México a pesar del consenso en torno al terror que han sembrado los narcotraficantes en un país donde cada día mueren casi 100 personas de forma violenta.

"Yo quiero que (las fuerzas de Estados Unidos) participen en el asesinato de mis hijos, de las víctimas de México, que participen en eso, yo no sé las implicaciones (...) No creo que se van a venir los Marines, esto no más abre una puerta de concientización ciudadana", dijo Adrián LeBarón la semana pasada en una entrevista con Grupo Fórmula.